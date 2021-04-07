Юлия Мирошникова освобождена от должности заместителя руководителя ФМБА

Михаил Мишустин освободил Юлию Мирошникову от должности заместителя руководителя ФМБА по ее желанию. Этот пост она занимала с апреля 2017 года.

Юлия Мирошникова освобождена от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение правительства № 827-Р опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Мирошникова освобождена от должности по ее просьбе. Этот пост она занимала с апреля 2017 года.

В статусе заместителя руководителя Мирошникова координировала и контролировала деятельность Управления спортивной медицины и цифровизации (в части спортивной медицины); Управления делами и кадров (вопросы отдела по работе с обращениями граждан и контроля исполнения); медицинских организаций и организаций науки, находящихся в ведении ФМБА России, в части работ по спортивной медицине.

Как пишет «Медвестник», сейчас у руководителя ФМБА Вероники Скворцовой шесть заместителей: Татьяна Яковлева (первый зам), Андрей Дадыкин, Наталья Михайлова, Игорь Борисевич, Вячеслав Рогожников и Наталья Стадченко. Седьмая позиция зама теперь вакантна.

Фото: fmba.gov.ru

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