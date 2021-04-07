EMA обнаружило связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом у получивших препарат

Представитель EMA заявил, что агентство обнаружило связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом у принимавших ее пациентов. Но он отметил, что регулятор пока не обнаружил, каким образом связаны препарат и эти побочные эффекты.

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что агентство подтверждает связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом у принимавших препарат пациентов. Об этом представитель регулятора сообщил в интервью итальянской газете Il Messaggero.

«Теперь мы можем сказать, что существует ясная связь с вакциной. Однако, что вызывает такую реакцию, мы до сих пор не знаем…Таким образом, в следующие несколько часов мы скажем, что «связь есть, но нам еще предстоит понять, в чем она заключается», — сказал он.

Эксперты EMA соберутся сегодня, чтобы завершить оценку случаев тромбоза у пациентов, принимавших вакцину против COVID-19 от компании AstraZeneca. В марте некоторые европейские страны приостанавливали введение вакцины населению, но вскоре возобновили ее из-за сообщений регуляторов об отсутствии связи между препаратом и образованием тромбов. В частности, об этом заявляли британский MHRA, ВОЗ и EMA. Но ограничения сохраняются в ряде стран до сих пор. Так, в Германии и Нидерландах вакцину не вводят людям младще 60 лет.

О механизме влияния вакцины AstraZeneca на образование тромбов сообщали немецкие ученые из университета Грайфсвальда. Они назвали его VIPIT (синдром, индуцированный вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении). Он заключается в том, что в крайне редких случаях (один на миллион) вакцина вызывает активацию тромбоцитов, которые формируют тромбы.

Также об обнаружении причины тромбоза сообщали норвежские ученые. Они полагают, что проблема заключается в специфических антителах, вырабатываемых после вакцинации. Эти антитела взаимодействуют с тромбоцитами, вызывая образование тромбов, но при этом уменьшают количество тромбоцитов в крови.

Николай Соколов

pharmvestnik