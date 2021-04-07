Мосгорсуд оставил Шпигеля в СИЗО до 20 мая

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест Бориса Шпигеля, он останется в следственном изоляторе до 20 мая. Обвиняемый бизнесмен с трудом говорил и плохо понимал, что происходило в суде.

Глава компании «Биотэк» Борис Шпигель останется под стражей до 20 мая. Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы. 22 марта суд арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова. Борис Шпигель был арестован 23 марта. Заседание об его аресте было перенесено из-за того, что обвиняемого госпитализировали из зала суда. Суд также оставил в СИЗО Ивана Белозерцева и Евгению Шпигель.

Обвиняемый участвовал в заседании в дистанционном формате. Шпигель говорил с трудом и все время повторял, что ему трудно дышать. Из-за плохо самочувствия его слова было трудно разобрать, передает корреспондент «ФВ».

Защита настаивала на переносе заседания, но судья продолжала заседание. «Человек не понимает, что происходит. Ситуация повторяется, в прошлый раз думали, что все будет хорошо, а закончилось реанимацией», — сказала адвокат. Следователь также настаивал на продолжении. «Как установлено врачом изолятора, Шпигель может участвовать в процессе», — сказала судья. Она также посоветовала Шпигелю беречь силы и без необходимости не говорить. В ходе всего заседания к Шпигелю подходили врачи и проводили медицинские процедуры: делали инъекции и давали лекарства.

Адвокатам Шпигеля отказали в вызове свидетелей врачей, поскольку в предоставленных справках достаточно медицинских документов, говорящих о состоянии обвиняемого. Защита перечислила более десяти хронических заболеваний, преимущественно сердечных, которые требуют круглосуточного наблюдения, специализированной медпомощии, а в случае ухудшения экстренного вмешательства. Были приобщены заключения из клиник Италии и Израиля, где Шпигель проходил лечение. Все это, по мнению защиты, препятствует заключению его под стражу.

Также адвокаты попросили приобщить публичные письма, которые были направлены в администрацию президента, а также обращение сотрудников компании «Фармация».

«Совершенно очевидно, что состояние здоровья Бориса и особенности его заболеваний, которые подтверждены врачами, свидетельствуют о невозможности его содержания в изоляторе. Мы до конца не понимаем отдает ли Борис отчет в том что происходит или нет», — сказала адвокат Виктория Бурковская.

Борис Шпигель сообщил, что знал о прослушивании его телефона и старался говорить именно по этому номеру, поскольку у него «было определенное вымогательство». Ранее глава «Биотэка» рассказал, что некий оперативник намекал ему на необходимость поделиться бизнесом, иначе с ним будут «разговаривать в другом месте». Бизнесмен заявил, что отказался от «крыши» и после этого его задержали.

«Я готов сотрудничать со следствием. Вчера у меня был оперативный работник. Я просил встречи с моими адвокатами. Я сказал, что готов оказывать помощь следствию и никуда не скрываюсь. Но мое здоровье настолько ухудшилось, что я думаю, что это все ненадолго, и скоро я уже никаких показаний давать не смогу», — сказал Шпигель, попросив перевести его под домашний арест и дать ему возможность «спокойно умереть».

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Руслан Мавлиханов

Ринат Васбеев

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