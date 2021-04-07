Sun Pharma вошла в состав АРФП

Фармацевтическая компания Sun Pharma 1 апреля вошла в состав Ассоциации Российских фармацевтических производителей. Об этом сообщил пресс-центр АРФП.

«Sun Pharma ориентирована на российский рынок и глубокую локализацию производства, — говорится в сообщении АРФП. — ПАО «Биосинтез», производственная площадка компании в Пензенской области, сегодня выпускает более 180 препаратов, 70% из которых входят в Перечень ЖНВЛП. Вступление компании в АРФП свидетельствует о стратегических планах компании, нацеленных на дальнейшее развитие современного и высокотехнологичного фармпрома в России».

«Высокий уровень производства, прекрасное качество продукции, востребованной населением и системой здравоохранения, квалифицированный коллектив и профессионализм менеджмента Sun Pharma снискали заслуженное уважение и авторитет у участников фармрынков России и ЕАЭС, — подчеркнул генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. — Совместные мероприятия АРФП и Sun Pharma подтвердили единство позиций по актуальным вопросам развития отрасли и сделали вопрос вступления компании в АРФП лишь вопросом времени. Теперь мы вместе, а это значит, что мы стали профессиональнее, ответственнее и ресурснее в деле решения задач, стоящих перед фармпромом».

«Мы рады приветствовать всех членов АРФП и присоединиться к сообществу профессионалов фармацевтического рынка России, — прокомментировал глава представительства компании Sun Pharma в Москве Артур Валиев. — АРФП — наши единомышленники и партнеры. Мы всегда поддерживали и поддерживаем профессиональные сообщества, которые продвигают идеи роста и развития фармпроизводств в Российской Федерации. С АРФП у нас давно сложились плодотворные партнерские отношения, например, при проведении совместных мероприятий по острым для нас вопросам, таким как внедрение в РФ системы маркировки лекарственных средств, по повышению рентабельности производства и доступности препаратов списка ЖНВЛП».

По его словам, вступлением в ассоциацию лишь формализовало уже сложившееся сотрудничество. «Данный шаг даст новый импульс для дальнейшего совместного продвижения проектов локализации производства компании в Российской Федерации», — заключил Артур Валиев.

Материал партнера: Sun Pharma

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