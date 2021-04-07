J&J профинансирует разработку препарата для профилактики всех штаммов гриппа

Johnson & Johnson профинансирует разработку препарата для профилактики и лечения пандемического и сезонного гриппа. Исследующая препарат компания Cidara отмечает, что он может стать универсальным средством для всех групп населения и защитит от всех штаммов вируса.

Компания J&J профинансирует разработку препарата для профилактики и лечения сезонного и пандемического гриппа компанией Cidara Therapeutics, пишет BioSpace. Johnson & Johnson потратит на это 780 млн долл. Акции Cidara подскочили на фоне новостей о сотрудничестве на 15%.

Cidara, которая занимается разработкой терапевтических средств для лечения грибковых или вирусных инфекций, заявила, что препарат CD388 может стать универсальным средством профилактики гриппа и имеет преимущества по сравнению с вакцинами.

Препарат можно будет использовать для всех групп населения, включая молодых, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Кроме того, компания полагает, что CD388 способен обеспечивать защиту от всех штаммов гриппа, включая сезонный и пандемический грипп A, грипп B, и все основные штаммы гриппа с лекарственной устойчивостью. Cidara считает, что препарат может выполнять терапевтическую роль, как, например, широко используемый «Тамифлю».

По условиям сотрудничества, Cidara будет отвечать за разработку и производство CD388 в рамках II фазы клинических разработок. J&J будет отвечать за последние стадии разработки, а также за производство и глобальную коммерциализацию. В дополнение к авансовому платежу в размере 27 млн долл., Cidara имеет право на 753 млн долл. в виде запланированного финансирования разработок, выплат по мере прохождения нормативных этапов и достижения коммерческих целей, а также гонораров от продаж по всему миру.

CD388 — это противовирусная иммунотерапия длительного действия, разработанная для обеспечения универсальной защиты на весь сезон активности гриппа. Препарат сохраняет противовирусную активность даже в моделях на животных с ослабленным иммунитетом и ожидается, что он будет клинически эффективным для всех популяций пациентов, независимо от иммунного статуса и циркулирующих на данный момент штаммов. Cidara планирует подать заявку на CD388 в FDA к концу 2021 года.

Николай Соколов

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