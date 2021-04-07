«Ирвин» поставит «Эврисди» для подопечных «Круга добра»

Победителем девяти аукционов на поставку препарата рисдиплам, который применяется для лечения СМА, признана компания «Ирвин». Препарат выпускает компания Roche под брендом «Эврисди».

На участие в девяти аукционах, объявленных Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на поставку препарата рисдиплам, подала заявку только компания «Ирвин». Члены комиссии признали ее соответствующей требованиям, и теперь эта компания будет поставлять препараты в регионы для подопечных фонда «Круг добра». Сумма контрактов в конкурсной документации не указана. Препарат «Эврисди» (МНН рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года.

В конце марта были подведены итоги аукционов на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для фонда «Круг добра». Препарат также применяется для лечения спинальной мышечной атрофии. Победителями признаны компании «Фармстор» и «Фармстандарт». Первая получила госконтракты на 800 млн руб., вторая – на 3,9 млрд руб.

Кроме того, ранее «Фармстандарт» выиграл тендеры на поставку препарата «Спинраза» на 2,6 млрд руб.

Фото: www.roche.ru

Елена Сидорова

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