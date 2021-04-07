Правительство внесло в Госдуму законопроект об ответственности за подделку маркировки

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает ответственность за подделку маркировки. Наказание за оборот лекарств с поддельными средствами идентификации предусматривает как штраф, так и лишение свободы сроком до 6 лет.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который вводит уголовную ответственность за оборот товаров с поддельной маркировкой. Документ вносит изменения в ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Согласно законопроекту, производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с поддельной маркировкой приравниваются к обороту товаров без маркировки. Наказание предусматривает штраф до 300 тыс. руб., либо принудительные работы сроком до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору штраф может составить от 100 до 300 тыс. руб. Наказание также может повлечь принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тыс. руб.

Штраф за оборот товаров с поддельной маркировкой в особо крупном размере составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Срок принудительных работ составит до пяти лет, а лишения свободы — до шести лет со штрафом до 1 млн руб.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта назначен статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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