Николай Демидов назначен партнером Novus Capital

Бывший генеральный директор компании IQVIA в России Николай Демидов назначен партнером Novus Capital. Он будет отвечать за привлечение новых клиентов в фармотрасли и цифровом здравоохранении.

Инвестиционно-банковская компания Novus Capital сообщила о назначении Николая Демидова новым партнером практики «Фармацевтика и Здравоохранение». Он будет отвечать за привлечение новых клиентов в фармацевтической отрасли и цифровом здравоохранении, а также за сопровождение сделок, говорится в сообщении Novus Capital, поступившем в редакцию.

Николай Демидов является признанным экспертом фармацевтического рынка. В ноябре 2012, после завершения сделки по приобретению основных активов группы компаний «Фармэксперт» компанией IMS Health, он был назначен генеральным директором компании IMS Health Россия и СНГ. В 2016 году компания по предоставлению контрактных услуг в области клинических исследований Quintiles Transnational Holdings и информационно-аналитическая компания IMS Health Holdings достигли соглашения о слиянии. Объединенная компания была переименована в IQVIA, Демидов стал генеральным менеджером ее подразделения в России. В начале марта он покинул этот пост.

Демидов окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 1998 году. В 2010 он получил MBA в AIBEC.

Основатели и партнеры Novus Capital Александр Лобаков и Сергей Орехов убеждены, что это назначение позволит Novus Capital укрепить позиции лидирующего консультанта в области оказания M&A услуг на рынке фармацевтики и здравоохранения и откроет новые перспективы развития для всей компании.

«Рад возможности присоединиться к команде Novus Capital — компании, которая за последние годы стала известна благодаря серии успешных сделок в индустрии. Считаю, что у нас большой потенциал для развития, и приложу все свои силы и знания для его реализации», — прокомментировал Демидов.

pharmvestnik