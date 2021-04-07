Фармкомпании будут усиливать направление market-access и расширять штат

Зарплаты практически всех специалистов фармкомпаний в области market-access были проиндексированы в 2020 году. Компании готовы перекупать опытных профессионалов.

В 2021 году тренд на усиление направления market-access (доступ на рынок) и расширение штата продолжится, отмечает ведущий эксперт направления Life Sciences Social Care Марина Дмитриева. В основном эта тенденция характерна для фармкомпаний со специализированным портфелем, инновационными препаратами, а также компаний — производителей медицинского оборудования. В других компаниях позиции market-access будут появляться скорее на замену ушедшим сотрудникам, уточнила рекрутер.

Диссонанс между заявками работодателей на подбор market-access менеджеров и наличием на рынке релевантных кандидатов сохранится, подчеркивает Дмитриева. Спрос превысил предложение. В условиях дефицита кадров многие компании готовы перекупать опытных профессионалов. Некоторые игроки рассматривают кандидатов с высоким потенциалом и готовы вкладываться в их обучение.

Весной 2020 года компании замораживали вакансии, но на подбор специалистов именно в области market-access это «драматически не повлияло», отметила рекрутер. Чаще всего искали федеральных мarket-access менеджеров с серьезным опытом в обеспечении доступа препаратов на рынок. Также в фокусе спроса были market-access советники – менеджеры, которые выступают в роли «советчиков» для кросс-функциональных команд, решающих задачи федерального масштаба, и для команд access-менеджеров в регионах.

«В прошлом году мы заметили выраженный интерес и компаний, и кандидатов к проектным историям: увеличилось количество временных вакансий, созданных под выполнение конкретной краткосрочной задачи», — поделилась Дмитриева.

По словам эксперта, в последние годы направление market-access трансформируется, такой тренд продлится еще несколько лет. Это связано не только с изменениями на фармрынке, но и с тем, что меняется рынок труда, требования к кандидатам, мотивация людей при поиске места работы. Востребованные качества — гибкость, готовность к изменениям, креативный подход к решению задач, развитые коммуникативные навыки, умение выстраивать и поддерживать отношения с внешними и внутренними клиентами дистанционно.

По данным исследования Hays, в 2020 году зарплаты практически всех специалистов и менеджмента в области market-access были проиндексированы — в среднем на 10%. Средняя зарплата market-access менеджера фармацевтической компании со специализированным портфелем (орфанные препараты, биотехнологии и пр.) составляет 380 тыс. руб., максимальный заработок – 450 тыс. руб..

Наталья Маскина

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