Pfizer прекратила поставки вакцин в Израиль из-за задержки выплат

Американская фармацевтическая компания Pfizer прекратила поставки своих вакцин от COVID-19 в Израиль в связи с тем, что правительство страны не смогло предоставить оплату за последнюю поставку 2,5 млн доз. Об этом сообщает израильский новостной сайт The Jerusalem Post.

Радио «Галей Цахаль» в эфире программы «Доброе утро, Израиль» сообщило, что Pfizer назвала Израиль «банановой республикой», поскольку руководство компании не может понять, как подобная ситуация могла произойти в столь развитой стране. Радиостанция не уточнила, при каких обстоятельствах прозвучало данное заявление. Партия из 700 тыс. доз препарата должна была прибыть в Израиль в это воскресенье, однако поставки будут отложены на неопределенный срок.

Согласно официальному заявлению Pfizer, первоначальное соглашение с Израилем об обеспечении страны вакцинами, подписанное в ноябре 2020 года, истекло. Сейчас идет работа над обновлением договора, в ходе которой поставки могут быть скорректированы.

Известно, что Израиль закупил 15 млн доз вакцины производства Pfizer и BioNTech, а также 12 млн доз препаратов компаний Moderna и AstraZeneca, за которые государство отдало 788 млн долл. Еще 758 млн долл. были отложены для дальнейших закупок.

Минздрав Израиля запросил разрешение на закупку еще 30 млн доз, но вопрос не был рассмотрен из-за отмены встречи между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его партнером по коалиции, главным соперником на выборах, а также действующим министром обороны Израиля Бени Ганцем. Нетаньяху отказался утвердить Ганца в качестве министра юстиции, что спровоцировало конфликт между представителями власти.

Как отметила администрация Ганца, закупка 2,5 млн вакцин Pfizer была уже одобрена. Задержка оплаты произошла по вине министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, члена партии Нетаньяху «Ликуд». В Минздраве страны ситуацию пока не комментируют.

Владимир Заболотских

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