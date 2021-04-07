Эксперты расскажут о тенденциях развития IT-сервисов

Дмитрий Баглей, директор по продукту/проекту PharmaTrace, к.э.н., ведущий эксперт по информационным технологиям в сфере здравоохранения, 9 апреля примет участие в V конференции «IT в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации», которая состоится в Москве. Организаторы конференции — группа «Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ru.

Дмитрий Баглей в качестве эксперта с большим профессиональным операционным опытом примет участие в третьей сессии конференции «Автоматизация внутренних процессов фармацевтической компании», представит свой взгляд на тенденции развития современных сервисов на фармацевтическом рынке и осветит тему: «Мировой опыт развития IT-сервисов в логистике и тенденции российского рынка».

Актуальность темы подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора проекта PharmaTrace, Герман Иноземцев:

«Несмотря на то что вопросы маркировки становятся все более понятными и все большое число активных игроков фармрынка приобретают реальный опыт в этом направлении, проблема реального и корректного репортинга в системе мониторинга движения лекарственных препаратов в этом году только выходит на первый план. Многие компании впервые столкнутся с такими проблемами в логистике своих лекарств в цепочке поставок. На мой взгляд, именно сейчас имеет смысл получить информацию, а при необходимости и возобновляемый сервис по обеспечению бесперебойных поставок маркированной продукции со склада производителя и вплоть до розничного отпуска из аптеки или использования в ЛПУ».

Дмитрий Баглей имеет огромный релевантный и практический опыт в таких системах и может осветить и предвосхитить многие надвигающиеся проблемы, базируясь на опыте как российских, так и зарубежных систем мониторирования. Но главное — у него есть и богатейший арсенал экстренных и долговременных решений ожидаемых и не предвиденных производителями и дистрибьюторами проблем.

PharmaTrace — инновационная IT компания-разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Использование современных технологий в фармацевтической компании является не только фактором увеличения производительности и эффективности ее работы, но и необходимым условием конкурентоспособности компании. Как оптимизировать процесс внедрения маркировки лекарственных препаратов, автоматизировать производство, определить подход к эффективному управлению бизнесом, роботизировать часть бизнес-процессов и применять искусственный интеллект — эти и многие другие вопросы обсудят ИТ-директора, руководители финансового департамента и департамента маркетинга ведущих российских и зарубежных фармацевтических компаний на Пятой конференции «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации».

Место встречи: Отель «Марриотт Ройал Аврора», г. Москва.

Материал партнера: PharmaTrace

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