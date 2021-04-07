АРФП в открытом письме пожаловалась на сбои в работе системы маркировки

Компании-члены Ассоциации российских фармацевтических производителей жалуются на неустойчивость работы системы Мониторинга системы лекарственных препаратов (МДЛП), которая приводит к замедлению обработки документов. Об этом сообщила АРФП в открытом письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Анализ складывающейся ситуации показывает, что заявленные оператором ЦРПТ 10 минут на обработку отчетов в 99% случаев работы с членами АРФП не соответствуют действительности. Среднее время обработки одного заказа – от часа до 30 минут. Все эти сбои зарегистрированы в личных кабинетах компаний», – говорится в письме.

АРФП указывает, что среднее время обработки отчетов 381 об отправке продукции контрактному заказчику увеличилось в среднем с 2 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, а среднее время отчетов 91 о подготовке лекарственных препаратов к отгрузке на складе оптовой торговли увеличилось с 4 до 40 минут.

В ассоциации отмечают, что предложения по введению ответственности для оператора за сбои в системе не нашли поддержки среди сотрудников Минпромторга. АРФП обратилась к главе Минпромторга с просьбой обратить внимания на проблему для своевременной корректировки приказа ведомства от 11.09.2019 №3381 «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств».

gxpnews