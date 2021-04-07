Valneva намерена приступить к финальным испытаниям вакцины от коронавируса

Франко-австрийская биотехническая компания Valneva планирует приступить к заключительным испытаниям инактивированной вакцины от коронавируса к концу апреля при одобрении британским медицинским регулятором, сообщает компания.

«Основываясь на этих результатах, компания планирует начать клиническое исследование фазы III к концу апреля 2021 года при условии одобрения органами здравоохранения Великобритании», — отмечается в пресс-релизе.

В декабре 2020 года компания сообщила о начале клинических исследований в Великобритании. В ходе испытаний использовались три дозировки (большая, средняя и малая), их вводили дважды с интервалом в три недели 153 здоровым молодым людям в возрасте от 18 до 55 лет.

«Вакцина VLA2001 в целом была безопасна и хорошо переносилась во всех группах…Сообщения о серьезных побочных эффектах не поступали», — говорится в сообщении компании. Антитела против коронавируса выработались у 90% добровольцев, участвовавших в испытаниях.

Valneva планирует подать заявку на одобрение своего препарата в Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании осенью 2021 года.

В сентябре Valneva объявила о партнерстве с правительством Великобритании по поставкам своей инактивированной вакцины от COVID-19 (VLA2001). Британские власти обеспечили поставку 60 млн доз по цене €470 млн с возможностью приобретения еще 130 млн доз.

gxpnews