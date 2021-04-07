«Биокад» планирует выпускать до 6 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц

Биотехнологическая компания «Биокад» вышла на ежемесячный объем производства вакцины «Спутник V» в 2 млн доз, а летом планирует выпускать 5-6 млн доз в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Алексея Торгова.

По его словам, с начала запуска производства вакцины на площадках компании в ноябре 2020 года «Биокад» выпустил уже около 3 млн доз вакцины.

«Мы выходим на это постепенно. Я думаю, ближе ко второй половине года, июнь–июль», – ответил Торгов на вопрос о сроках выхода на ежемесячный выпуск в 5-6 млн доз. За шесть месяцев 2021 года компания произведет примерно 4-6 млн доз вакцин, сказал он в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

Заместитель гендиректора «Биокада» отметил, что прогнозировать точные объемы выпуска вакцины трудно в связи со сложной технологией производства.

«Это не химический препарат, где можно взять субстанцию и сделать из нее таблетки, здесь биология и всегда очень большой размер погрешности, поэтому мы исходим из консервативных прогнозов», – сказал он. По словам Торгова, препарат производится в тысячелитровых реакторах большими сериями.

В сентябре 2020 года петербургская компания «Биокад» (Санкт-Петербург) подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи о промышленном выпуске вакцины «Спутник V».

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