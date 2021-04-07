В Британии рассматривают возможность ограничения вакцинации препаратом AstraZeneca

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании рассматривает возможность ограничения вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, пишет газета The Times.

По словам источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям моложе 30 лет другую вакцину». При этом официальных данных о взаимосвязи вакцины и тромбообразования пока нет.

«Регулятор продолжает тщательно анализировать сообщения о редких и специфических типах тромбов с низким содержанием тромбоцитов после вакцинирования препаратом AstraZeneca», – заявила глава MHRA Джун Рейн.

На прошлой неделе регулятор сообщил, что получил 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca по состоянию на 24 марта. В MHRA подчеркнули, что подобных сообщений касательно вакцины Pfizer-BioNTech не поступало.

gxpnews