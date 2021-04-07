Первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в регионы России

Более 230 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» были направлены в 40 субъектов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Первая крупная партия вакцины «Эпиваккорона» направлена в регионы. 5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины «Эпиваккорона» направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что поставками препарата в регионы занимается холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех.

«Эпиваккорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло в октябре 2020 года. Позже разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

gxpnews