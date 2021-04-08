Вакцина Valneva оказалась эффективной на 90% во II фазе испытаний

Французская Valneva объявила о результатах II фазы испытаний своей вакцины VLA2001 против COVID-19. В ходе исследования у 90% пациентов выработалось «существенное количество антител», а побочные эффекты возникли только у двух добровольцев. Компания планирует приступить к III фазе испытаний в апреле.

Французский производитель Valneva объявил о результатах II фазы исследований своей вакцины против коронавируса, пишет Reuters. В испытаниях участвовали 153 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, которым вводили три различные дозировки препарата. Компания пишет, что вакцина оказалась «высокоиммуногенной», более 90% всех участников вырабатывали «значительные уровни антител» к спайковому белку коронавируса.

По данным производителя, вакцина «в целом безопасная и хорошо переносимая в группах со всеми уровнями дозирования». Большинство побочных эффектов были легкими или средними, два человека сообщили о серьезных эффектах (головная боль и утомление).

«Основываясь на имеющихся данных, компания решила испытывать высокую дозу в III фазе клинического испытания. Другие испытания, в том числе бустерные, с использованием антиген-сберегающих доз также будут рассмотрены», – пишет Valneva на своем сайте.

Valneva имеет контракт на поставку 190 млн доз вакцины с Великобританий, сумма соглашения составляет 1,4 млрд евро. Valneva намерена подать заявку на одобрение вакцины в Великобритании осенью этого года.

Также компания ведет переговоры о поставке 60 млн доз в Европейский союз. В январе «ФВ» сообщал, что ЕС начал предварительные переговоры с Valneva, хотя компания тогда только начала испытания своего препарата.

Николай Соколов

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