«Нанолек» планирует в 2022 году полностью локализовать производство «Пентаксима»

Производство пятикомпонентной вакцины «Пентаксим» от пяти опасных болезней планируется локализовать в России в 2022 году. Сейчас производство локализовано в стране на 30–40%.

Производство пятикомпонентной вакцины «Пентаксим» (разработка французской компании Sanofi) планируется локализовать в России в следующем году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании-производителя «Нанолек» Максим Стецюк в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

«Мы в процессе [локализации], чуть-чуть подвинулись у нас планы, 2022 год теперь», – сказал Стецюк.

По его словам, в настоящее время производство прививки локализовано в РФ на 30–40%. Вакцина применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

О планах производства вакцины «Пентаксим» стороны объявили в 2015 году. Первая партия вакцины, упакованная на заводе «Нанолек» в поселке Левинцы Кировской области, была сертифицирована в конце 2016 года. Компании намеревались завершить проект по локализации к 2021 году.

Согласно ГРЛС, «Нанолек» сейчас упаковывает препарат во вторичную и третичную упаковки, а также осуществляет выпускающий контроль качества.

По данным AlphaRM, в 2020 году продажи «Пентаксима» составили 3,9 млн упаковок на сумму 4,4 млрд руб. Из них 2 млн упаковок на сумму 2,3 млрд руб. было полностью произведено Sanofi, а 1,9 млн упаковок на сумму 2,1 млрд руб. – упаковано на мощностях «Нанолека». Большая часть поставок – 4,2 млрд руб. – пришлась на госзакупки. Из них на 4,16 млрд руб. – закупки для Нацкалендаря профилактических прививок. Именно на поставку вакцины «Пентаксим» Минздрав заключил один из первых долгосрочных контрактов. В 2019 году с «Нанолеком» заключен двухлетний контракт на 7 млн доз.

Фото: nanolek.ru

Елена Сидорова

Елена Калиновская

pharmvestnik