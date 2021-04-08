«Сбер еаптека» открывает точки продаж в лабораториях «Инвитро» FDA одобрило новый препарат от СДВГ для детей впервые за десять лет » «ШЛС Фарма» поблагодарила за сотрудничество маркетинговый союз «Созвездие» Встреча представителей компании «ШЛС Фарма» и маркетингового союза «Созвездие» состоялась 22 марта. От лица компании «ШЛС Фарма» менеджер по работе с аптечными сетями Анна Федотова поблагодарила МС «Созвездие» «за плодотворное сотрудничество, профессионализм» и вручила директору МС «Созвездие» Сергею Еськину благодарственное письмо от имени генерального директора «ШЛС Фарма». Грамотой также была награждена категорийный менеджер МС «Созвездие» Ирина Пяткина «за высокий профессиональный уровень в совместной работе». На фото: Ирина Пяткина, МС «Созвездие» и Анна Федотова, «ШЛС Фарма» В МС «Созвездие» поблагодарили компанию «ШЛС Фарма» за врученные награды и выразили надежду на дальнейшую интересную и плодотворную работу. Материал партнера: «ФК Пульс» pharmvestnik