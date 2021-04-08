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«ШЛС Фарма» поблагодарила за сотрудничество маркетинговый союз «Созвездие»

Анна Федотова, «ШЛС Фарма» и Сергей Еськин, МС «Созвездие»

Встреча представителей компании «ШЛС Фарма» и маркетингового союза «Созвездие» состоялась 22 марта.

От лица компании «ШЛС Фарма» менеджер по работе с аптечными сетями Анна Федотова поблагодарила МС «Созвездие» «за плодотворное сотрудничество, профессионализм» и вручила директору МС «Созвездие» Сергею Еськину благодарственное письмо от имени генерального директора «ШЛС Фарма».

Грамотой также была награждена категорийный менеджер МС «Созвездие» Ирина Пяткина «за высокий профессиональный уровень в совместной работе».

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На фото: Ирина Пяткина, МС «Созвездие» и Анна Федотова, «ШЛС Фарма»

В МС «Созвездие» поблагодарили компанию «ШЛС Фарма» за врученные награды и выразили надежду на дальнейшую интересную и плодотворную работу.

Материал партнера: «ФК Пульс»

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7 апреля, 2021 | Просмотров: 70