«Сбер еаптека» открывает точки продаж в лабораториях «Инвитро»

Онлайн-сервис «Сбер еаптека» начал открывать торговые точки в лабораториях «Инвитро», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети лабораторий. Основатель и совладелец «Сбер еаптеки» Антон Буздалин подтвердил изданию эту информацию. По их словам, первая такая аптека уже открылась на ул. Конюшковской в Пресненском районе Москвы.

В ближайшие несколько месяцев стороны планируется запустить в столице еще пять точек. Партнеры намерены расширить проект и на другие регионы, отметил источник издания. Точное количество лабораторий, в которых появится «Сбер еаптека», он не назвал.

Сейчас у «Инвитро», по собственным данным, более 1500 медицинских офисов в шести странах, из которых 1409 – в России. Подразумевается, что сотрудничество «Инвитро» и «Сбер еаптеки» позволит пациентам получать все необходимые услуги прямо на территории медицинского офиса, они смогут приобрести нужные препараты сразу после прохождения исследований и консультаций врача, уточняют представители компаний.

В феврале Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о завершении сделки по совместному инвестированию в компанию «Еаптека». Сбербанк и «Р-Фарм» получили по 45% долей компании, 10% сохранил за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин. Сумма инвестиций Сбера в рамках сделки составила 5,7 млрд руб. Юрлицо «Еаптека» после начала сотрудничества со Сбербанком работает под брендом «Сбер еаптека».

gxpnews