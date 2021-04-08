«Р-Фарм» удостоен звания «Поставщик правительства Москвы»

В ходе ежегодного форума-выставки «Госзаказ» три фармкомпании, среди которых «Р-Фарм», были награждены званием «Поставщик правительства Москвы». В целом лауреатами премии стали 24 компании из разных отраслей. Награды от имени московского правительства на церемонии вручал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

На мероприятии присутствовала директор департамента «Р-Фарм» по региональным продажам в Москве и Московской области Екатерина Лысенко, которая поблагодарила организаторов церемонии, а также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между столицей и ГК, в ходе которого будут решаться социально значимые задачи.

«Для «Р-Фарм» огромная честь быть названым «Поставщиком правительства Москвы». Данное звание указывает на то, сколь высоко власти столицы оценивают нашу совместную работу по укреплению системы здравоохранения и обеспечению московских пациентов всем необходимым для продления продолжительности и повышения качества их жизней», — отметила Екатерина Лысенко.

Ранее глава «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что на площадке «Р-Фарм», которая находится в особой экономической зоне «Технополис Москва», началось производство вакцины от коронавируса.

gxpnews