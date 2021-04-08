Минпромторг просит АРФП предоставить данные о сбоях при работе с МДЛП

Минпромторг России запросил в Ассоциации российских фармацевтических производителей информацию о конкретных сбоях при работе с Мониторингом системы лекарственных препаратов (МДЛП) в связи с опубликованным открытым письмом АРФП, сообщает ведомство. Информацию необходимо предоставить 7 апреля для оперативного решения проблем, отметили в министерстве.

«После предоставления данных Ассоциацией Российских фармацевтических производителей, Минпромторг России запросит аналогичную информацию в ЦРПТ о детальном разборе каждого сбоя в системе МДЛП», — говорится в сообщении Минпромторга.

В ведомстве напомнили, что в середине марта было запущено обновление системы МДЛП для ускорения обработки документов, «о чем представители отрасли были заранее предупреждены».

«На время внедрения обновления ЦРПТ выделил дополнительную команду инженеров, чтобы в формате 24/7 реагировать на возникающие к работе системы вопросы. Все обращения представителей отрасли в службу поддержки незамедлительно обрабатывались», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве утверждают, что 6 апреля ЦРПТ завершил обновление ПО, в результате чего была добавлена продуктивная платформа, состоящая из 10 кластеров, каждый из которых по мощности сопоставим с кластером, обслуживающим систему ранее.

«Все коды, эмитированные после 28 марта, уже обслуживаются на новой платформе, а выпущенные ранее постепенно переводятся на нее. По состоянию на 6 апреля в системе МДЛП для 93% документов по дистрибуции товаров время обработки не превышает 10 минут. Также не более 10 минут занимает обработка 100% документов аптек по выбытию товаров из оборота», — добавили в министерстве.

gxpnews