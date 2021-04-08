«Фармасинтез» начнет выпуск «Мерифатина» на новой линии иркутского завода

На иркутском заводе «Фармасинтез» открыта новая производственная линия, сообщает компания. Запущенный 2 апреля участок грануляции дал старт многотоннажному производству твердых лекарственных форм.

«Многократное увеличение объема линии стало возможным за счет применения нового современного оборудования: двух таблетпрессов, способных производить до 1 млн таблеток в час, коатера на 1 тыс. литров и двух полностью автоматизированных упаковочных линий», — говорится в сообщении.

Производственная мощность нового участка грануляции более чем в восемь раз превосходит аналогичные, запущенные ранее на иркутском заводе.

Первым препаратом, выпущенным на линии, станет «Мерифатин» (МНН метформин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 500 мг, №60.

Препарат применяется при лечении сахарного диабета II типа. Ранее «Фармасинтез» производил «Мерифатин» только на заводе в Тюмени.

gxpnews