EMA признало тромбоз сосудов крайне редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca

Европейский медицинский регулятор сообщил, что обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca от коронавируса и формированием тромбов у принявших ее пациентов. Комитет по безопасности сделал этот вывод, проанализировав в общей сложности 86 случаев тромбоза.

Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины Vaxzevria от AstraZeneca. Текст с заявлением комитета опубликован на сайте европейского медрегулятора.

Комитет пишет, что провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST) и 24 случаев тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств (EudraVigilance) по состоянию на 22 марта 2021 года. Отмечается, что 18 из этих случаев закончились смертельным исходом.

На основании этих данных комитет заключил, что «исследуемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко и общие преимущества вакцины для предотвращения COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов». Однако он отмечает, что пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы такого побочного эффекта.

Специалисты объясняют такую реакцию на вакцину иммунным ответом, который приводит к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, HIT). Ранее этот синдром описывали ученые из университета Грайфсвальда. Они назвали его VIPIT (синдром, индуцированный вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении).

На фоне появления таких заключений от регуляторов ряд европейских стран предлагают привитым первой дозой вакцины AstraZeneca пожилым людям получить второй дозой другой препарат, пишет Reuters. В частности, такой вариант с первого апреля предлагает Германия, также его рассматривает Норвегия.

«В результате вы получите либо одну дозу вакцины, вакцины AstraZeneca … или бустерную дозу другой вакцины», — рассказала Reuters старший врач Норвежского института общественного здравоохранения Сара Виксмоен Ватле.

Также стоит отметить, что во вторник ВОЗ не усмотрела связи между вакцинацией британско-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов у привитых пациентов. Об этом вчера, 6 апреля, сообщил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожеру Пинту де Са Гаспар.

Но сегодня, 7 апреля, подкомитет по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ выпустил заявление, в котором сообщил, что «причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена». Подкомитет указал на то, что для установления четкой связи необходимо провести специализированные исследования.

Николай Соколов

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