В Госдуму внесли законопроект об использовании препаратов офф-лейбл для онкобольных детей

Законопроект, разрешающий применение препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологией, внесли в Госдуму. Согласно документу, онкобольные пациенты смогут получить медпомощь в детских онкоцентрах по достижении совершеннолетия.

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который позволит детским онкологам использовать препараты офф-лейбл. Соавтором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ должен закрепить обязанность обеспечивать пациентов этими лекарствами за счет средств ОМС, включая высокотехнологичную медпомощь (ВМП).

Согласно законопроекту, применять препараты офф-лейбл смогут федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение. Также документ устанавливает механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно примененных препаратов офф-лейбл.

Список будут направлять в Минздрав вместе с предложением о включении медикаментов в стандарт оказания медпомощи или в клинические рекомендации. Кроме того, законопроект предусматривает лечение пациентов в детских онкоцентрах при достижении ими совершеннолетия.

Яровая еще в феврале предлагала разрешить использование препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных. По ее словам, для этого нужно внести изменения в закон «Об охране здоровья». Минздрав России в конце марта подготовил необходимые поправки в закон.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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