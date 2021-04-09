FDA впервые за 10 лет одобрила новый препарат против СДВГ

Американская биофармацевтическая компания Supernus Pharmaceuticals, специализирующаяся на разработке средств для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) объявила об одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препарата Qelbree (капсулы с пролонгированным высвобождением вилоксазина) для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей от 6 до 17 лет.
Qelbree стал первым препаратом против СДВГ, одобренным регулятором за последние 10 лет, отмечает агентство AP. Он не является стимулятором, поэтому исключает риск зависимости, в отличие от многих других средств против синдрома гиперактивности и дефицита внимания.
«СДВГ — одна из наиболее распространенных проблем психического здоровья в США. Правильное лечение является важным для детей и подростков, поскольку именно в этот период жизни закладываются основы для социализации. Компании предлагает новый препарат, который не является стимулятором и удобен в использовании», — отметил доцент кафедры психиатрии в Медицинском университете штата Калифорния в Нью-Йорке и главный врач Института неврологии СЩА Эндрю Дж. Катлер.
Эффективность Qelbree подтверждена данными четырех клинических испытаний фазы III, в которых участвовали более тысячи детей в возрасте от 6 до 17 лет. В декабре 2020 года компания также объявила о положительных результатах исследования фазы III у взрослых.
Supernus не раскрывает стоимость препарата, но она наверняка будет выше, чем у многих дженериков против СДВГ, представленных сегодня.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 6 млн американских детей и подростков страдают от СДВГ. Болезнь проявляется в проблемах с концентрацией внимания, излишней суетливости и импульсивности.