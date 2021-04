Белгородская область просит Минздрав поддержать пилотный запуск доставки Rx-препаратов FDA впервые за 10 лет одобрила новый препарат против СДВГ » Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело о взыскании с «Нижфарма» 1,84 млрд рублей «Фармамед» с 2019 года пытается взыскать с «Нижфарма» 1,84 млрд руб. — доначисленный налог с дохода от сделки по продаже бизнеса «Аквалор». Сначала суд встал на сторону «Фармамеда» и удовлетворил иск. Но «Нижфарму» удалось обжаловать решение первой инстанции. Теперь дело направлено на новое рассмотрение. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда направила на новое рассмотрение дело между АО «Фармамед» и АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм», дочерняя компания Stada) о возмещении налога на прибыль после продажи бренда «Аквалор». Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Таким образом, у «Фармамеда» появился шанс добиться взыскания 1,84 млрд руб. С чего все началось В 2013 году три компании – Elvinto Alliance Inc. (Британские Виргинские острова), АО «Фармамед» и ООО «Искам» – продали «Нижфарму» бизнес «Аквалор». Основной актив – права на регистрацию товарных знаков – принадлежал компании Elvinto Alliance Inc. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, которые входят в Перечень офшорных зон, утвержденный Приказом Минфина России № 108н от 13.11.2007. Из-за этого компания «Нижфарм» должна была бы удержать налог на прибыль иностранной организации и НДС в качестве налогового агента. «Нижфарм» предложила организовать продажу через кипрскую кондуитную компанию, так как между Россией и Кипром заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Соглашение позволяло не удерживать налог и, соответственно, не увеличивать чистую стоимость сделки на сумму этих налогов, указывала Stada. Elvinto Alliance Inc. согласилась на такую систему при условии, что «Нижфарм» компенсирует затраты на учреждение кипрской компании, а чистый доход от продажи бизнеса «Аквалор» составит ранее согласованную сумму в размере 131 млн евро (из них 130 998 900 евро стоили права на регистрацию товарных знаков). В итоге права на регистрацию товарных знаков «Нижфарм» приобрела у кипрской Butterwood Holdings Limited. Но в 2015—2017 годах после выездной налоговой проверки АО «Фармамед» компании доначислили налог на прибыль, полученную в результате сделки. По мнению Федеральной налоговой службы, «Фармамед» не заплатила 20% с дохода в виде стоимости прав на регистрацию товарных знаков, которую «Нижфарм» выплатила Butterwood Holdings Limited. В ведомстве посчитали, что фактическим продавцом прав на товарные знаки была компания «Фармамед», а сделки между Elvinto Alliance Inc. и Butterwood Holdings Limited по передаче прав были притворными, их единственная цель заключалась в получении налоговой выгоды. Суды «Фармамед» попыталась оспорить решение ФНС, но арбитражный суд оставил его в силе. Тогда компания заплатила доначисленный налог и обратилась в суд, чтобы взыскать с «Нижфарма» долг. «Фармамед» объясняла, что при продаже «Аквалора» в договоре было условие: выплата стоимости прав на товарные знаки, свободной от любых налогов. Суд встал на сторону истца и обязал «Нижфарм» выплатить 1,84 млрд руб. Компания «Нижфарм» в свою очередь подала апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена, а затем обратилась в кассационную инстанцию. Компания утверждала, что срок искового заявления давно истек, так как исполнение спорного договора имело место в 2014 году. В итоге в сентябре 2020 года кассация отменила решение первой инстанции и освободила «Нижфарм» от выплаты долга. Теперь дело направлено на новое рассмотрение, и «Фармамед» снова может добиться взыскания. Сумма долга исчислялась как 20% от суммы сделки по продаже прав на товарные знаки, то есть от 130 998 900 евро. Это 26 199 780 евро, или 1,84 млрд руб. Маргарита Грошева

pharmvestnik