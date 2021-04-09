Белгородская область просит Минздрав поддержать пилотный запуск доставки Rx-препаратов

Белгородская область, которая более двух лет развивает систему электронных рецептов, готова к запуску эксперимента по дистанционной торговле и доставке рецептурных (Rx) препаратов на своей территории в III квартале 2021 года. Однако аптеки региона видят в этом проекте определенные риски.

В ходе заседания круглого стола департамента цифрового развития Белгородской области, который прошел 8 апреля, власти региона сообщили, что пул необходимых документов для запуска пилота по онлайн-продаже и доставке Rx-препаратов готов к отправке в Минэк. Первый заместитель губернатора Белогородской области Евгений Мирошников обратился к Минздраву РФ с просьбой поддержать их инициативу.

Как Белгородская область планирует доставлять рецептурные препараты

«Мы готовы к этому фундаментально, запускаем не на голом поле», — заявил Мирошников, открывая совещание.

Система электронных рецептов в Белгородской области запущена с 2019 года. По данным регионального департамента здравоохранения, на сегодняшний день в области выписано более 387 тыс. рецептов в электронном виде. С 1 апреля 2021 года для лиц, состоящих на диспансерном учете, разрешено дистанционное продление электронных рецептов.

Проект по внедрению электронных рецептов проходит на технологической платформе «Электронный рецепт», разработанной IT-компанией «Медиката» в рамках государственно-частного партнерства. Эта же компания планирует стать технологическим партнером тестирования онлайн-торговли и доставки рецептурных препаратов.

По словам генерального директора «Медикаты» Бориса Городецкого, с помощью системы электронного рецепта пациенты будут получать доступ к онлайн-аптекам и формировать там корзину с лекарствами. Система будет автоматически проверять ее на сопряженность с выписанным врачом электронным рецептом. После подтверждения человек сможет оформить доставку препаратов на дом.

«Мы предлагаем элегантное и простое решение», — считает Городецкий.

Кроме того, по его словам, при доставке рецептурных препаратов на дом курьер сможет сканировать рецепт для подтверждения его актуальности, а также гасить такой рецепт.

Минздрав РФ внимательно следит за ходом внедрения в регионе системы электронных рецептов, отметила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Астапенко. Однако вопрос его масштабирования на всей территории России находится в стадии проработки, добавила она.

Кто поддерживает эксперимент

Представители интернет-ритейла, принявшие участие в заседании, поддержали проект, заявив, что доставка Rx-препаратов – это неизбежность, продиктованная развитием цифровизации системы здравоохранения.

Директор GR-проектов Яндекса Максим Агарев заявил, что пандемия коронавируса усилила тренд на развитие онлайн-покупок лекарств. В 2020 году количество поисковых запросов в Яндексе по словам «Покупка лекарств» увеличилось в 2 раза, а «Доставка лекарств» — более чем в 10 раз. При онлайн-заказе рецептурные препараты входят в состав 80% потребительских корзин.

«Мы не только поддерживаем проект, но и надеемся, что опыт Белгородской области будет масштабирован на все регионы страны», — сказал Агарев.

Маркетплейс OZON также активно поддержал запуск эксперимента. «Технологически наша онлайн-площадка готова к пилоту», — подчеркнул руководитель GR-проектов Ozon Алексей Киселев-Романов.

Чего боятся аптеки

По мнению исполнительного директора ассоциации «СоюзФарма» Марии Литвиновой, пока остаются нерешенными вопросы делегирования функций по доставке рецептурных препаратов. Кроме того, она обратила внимание на то, проект не должен негативно отразиться на финансовом положении аптек.

На вопрос зам. губернатора Белогородской области, какой помощи ждут аптеки, Литвинова ответила: «просим изменения налоговых ставок».

Присутствующие на совещании представители аптечного сегмента региона заявили, что не готовы нести дополнительные расходы на установку программного обеспечения и оформление усиленной электронной цифровой подписи на каждого первостольника.

Решение, которое предложил им OZON, – активнее сотрудничать с маркетплейсами, которые возьмут на себя эти расходы, вновь вызвало оживленный спор между представителями классических сетей и онлайн-ритейла о допуске агрегаторов на аптечный рынок. «Классики» традиционно заявили, что остерегаются маркетплейсов, так как они не будут соблюдать все предъявляемые к аптекам требования по продаже лекарств. Агрегаторы традиционно эти заявления опровергли.

По итогам заседания будет создана резолюция, в которую войдут все предложения, высказанные участниками круглого стола. Евгений Мирошников пообещал, что власти региона проработают вопрос минимизации затрат аптек при запуске эксперимента по онлайн-торговле и доставке рецептурных препаратов.

Оксана Баранова

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