РФПИ потребовал от властей Словакии вернуть партию «Спутника V» из-за нарушений контракта

Поставленная Словакии вакцина должна быть возвращена, чтобы ее можно было использовать в других странах, заявили в РФПИ. При этом в фонде назвали фейком информацию о несоответствии закупленной Словакией вакцины от описанной в журнале The Lancet.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с требованием вернуть партию вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за многочисленных нарушений контракта. Об этом говорится в Twitter фонда.

«В нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю за лекарствами [Словакии, SIDC] совершил саботаж, обеспечив тестирование «Спутника V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя [такие] лаборатории были доступны», — указали в РФПИ. В фонде потребовали передать партию вакцины в сертифицированную лабораторию и затем вернуть ее, чтобы препарат можно было использовать в других странах.

В фонде также назвали фейком заявление SIDC, что поставленный в Словакию «Спутник V» не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в научном журнале The Lancet.

Словакия стала второй страной ЕС, которая решила применять «Спутник V», первая партия вакцины прибыла в республику 1 марта. По данным на 7 апреля, SIDC не принял решения о начале использования в Словакии «Спутника V» из-за «недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах». В институте отмечали, что на основании одних только лабораторных тестов нельзя сделать вывод о безопасности и эфффективности российской вакцины.

Фото: mil.ru

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