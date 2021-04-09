США начали исследование риска аллергических реакций на вакцины Moderna и Pfizer

Национальные институты здравоохранения США заявили, что начали исследование с целью определить риск аллергических реакций на вакцины против COVID-19 от Moderna и Pfizer. В исследовании принимают участие 3400 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 69 лет.

Национальные институты здравоохранения США (NIH) начали промежуточные исследования для определения риска аллергических реакций на вакцины от COVID-19, произведенные Moderna и Pfizer, сообщает Reuters.

В исследовании, финансируемом Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), примут участие 3400 взрослых в возрасте от 18 до 69 лет. При этом около 60% участников имеют в анамнезе тяжелые аллергические реакции на пищу, укусы насекомых или иммунотерапию.

Целью исследования является определить долю пациентов, у которых в течение 90 минут после инъекции наблюдается системная аллергическая реакция. Агентство ожидает опубликовать данные этим летом.

В январе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что количество аллергических реакций на вакцину Pfizer составляет 11,1 на миллион прививок. 18 января это соотношение снизилось до пяти случаев на миллион. В то же время частота анафилаксии после введения вакцины от Moderna в конце января составляла 2,8 случая на миллион, аналогичный показатель начала января – 2,5 случая на миллион.

Вчера, 7 апреля, «ФВ» сообщал, что Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины Vaxzevria от AstraZeneca.

По этой теме также высказался подкомитет по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ. Он выпустил заявление, в котором сообщил, что «причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена». Подкомитет указал, что для установления четкой связи необходимо провести специализированные исследования.

Николай Соколов

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