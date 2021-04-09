Invitae купила компанию для разработки методов тестирования рецидивов рака

Компания Invitae привлекла инвестиции в размере 1,15 млрд долларов и прибрела фирму Genosity за 200 млн долл. Целью поглощения фирмы стало получение узкоспециализированных инструментов для создания методов тестирования рецидивов рака.

Американская компания Invitae, специализирующаяся в области генетических тестирований, смогла привлечь инвестиций на 1,15 млрд долл. Кроме того, компания приобрела за 200 млн долл. биотехнологическую фирму Genosity, предлагающую программное обеспечение и лабораторные решения для разработки тестов на рецидивы раковых опухолей. Об этом сообщается на официальном сайте Invitae.

Деньги вложили четыре инвестора, основным из которых стала SB Management, дочерняя компания японской транснациональной корпорации SoftBank Group, предоставившей почти две трети всей суммы. Генеральный директор SB Management Акшай Нахета заявил, что Invitae «имеет определенное преимущество на быстро развивающемся рынке клинического секвенирования генома». Полученные инвестиции позволят американской компании расширить свой портфель генетических тестов, а также осуществлять дальнейшие слияния и поглощения других производителей.

Кроме того, в настоящее время Invitae стремится укрепить свои позиции в области онкологии. С этой целью была приобретена компания Genosity с инновационными узкоспециализированными технологиями, предназначенными для проведения секвенирования генома следующего поколения и их применения в сфере онкологии. Возможности варьируют от использования их в исследованиях до создания методов мониторинга рака, в частности т.н. минимальной остаточной болезни, небольшого количества опухолевых клеток, которые могут привести к рецидиву. Invitae выплатит за покупку Genosity 120 млн долл. наличными и 80 млн долл. акциями.

За последние два года Invitae сделала ряд приобретений, наиболее крупным из которых было поглощение компании в области молекулярных технологий ArcherDX за 1,4 млрд долл. Фирма предоставила Invitae доступ к персонализированным тестам на раковые опухоли, что мотивировало ее на покупку Genosity.

Владимир Заболотских

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