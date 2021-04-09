Минздрав запросил дополнительные сведения по китайской вакцине от COVID-19

Вакцина для профилактики «Конвидеция», разработанная китайской компанией CanSinoBiologics, все еще проходит регистрацию по ускоренной процедуре. Российский партнер CanSinoBiologics компания «Петровакс Фарм» получила от Минздрава дополнительный запрос и сейчас готовит ответ.

Компания «Петровакс Фарм» получила дополнительный запрос от Минздрава в рамках регистрации вакцины «Конвидеция» для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной китайским производителем CanSinoBiologics. «Петровакс Фарм» готовит ответ ведомству, рассказали «ФВ» в российской компании.

Вакцина «Петровакс Фарм» и CanSinoBiologics

«Петровакс Фарм» подала документы на регистрацию вакцины «Конвидеция» в ноябре 2020 года. Препарат регистрируется по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства № 441. В конце марта издание «Открытые медиа» сообщило о проблемах с регистрацией вакцины.

В компании «Петровакс Фарм» утверждают, что проект по созданию производства вакцины реализуется. «Мы планируем производить вакцину на своем предприятии в Московской области и поставлять на экспорт, – объяснили «ФВ» в пресс-службе компании. – Для этого сейчас строим новую четвертую производственную линию. Уже завершены монтажные работы и идет наладка технологического оборудования. Суммарные инвестиции в проект превышают 2 млрд руб.».

В какие страны компания будет поставлять вакцину, в пресс-службе не уточнили, но отметили, что вакцина «Конвидеция» одобрена регуляторами в рамках ускоренных процедур в условиях пандемии и предназначена для массовой вакцинации населения в Китае, Мексике, Пакистане и Венгрии.

Согласно ГРЛС, сейчас проводится третья фаза клинических исследований вакцины CanSinoBiologics. В нем участвуют 8 тыс. пациентов, срок окончания – 1 сентября 2022 года.

Вакцина AstraZeneca

Также в статье издания «Открытые медиа» говорилось об отсутствии поставок в Россию вакцины компании AstraZeneca. Согласно ГРЛС, клинические исследования AZD1222 начались в августе 2020 года, в сентябре они были приостановлены и до сих пор не возобновлены.

В декабре 2020 года AstraZeneca объявила о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V». Исследование будет проводиться в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм».

В феврале 2021 году Минздрав Азербайджана разрешил провести в стране клинические исследования комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca. В российском реестре никаких сведений о клиническом исследовании нет.

В пресс-службе «Р-Фарм» пояснили, что ждут получения разрешения на проведение исследований в России. «Будем производить в случае успешного проведения исследований», – добавили в компании.

Фото: petrovax.ru

Елена Калиновская

pharmvestnik