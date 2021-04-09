Росстат зафиксировал в марте рост цены на «Корвалол» на 2,1%

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в марте 2021 года, он составил 0,7%. Рост цен на медикаменты в марте составил 0,32% по сравнению с февралем. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились на 0,3%. Среди них подешевели:

• колекальциферол (витамин D3) – на 2%;

• умифеновир («Арбидол») – на 1,8%;

• осельтамивир («Номидес») – на 1,2%;

• «Супрастин» – на 1,1%;

• «Азитромицин», «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,8%;

• «Амброксол» – на 0,6%;

• «Хлоргексидин» – на 0,5%.

Подорожали:

• «Цефтриаксон» – на 0,9%;

• «Амлодипин» – на 0,7%;

• «Бисопролол», «Панкреатин», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Эналаприл», «Лоратадин», «Винпоцетин», «Омепразол», «Ибупрофен» – на 0,2-0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%. Подорожали:

• «Корвалол» – на 2,1%;

• «Левомеколь» – на 1,9%;

• флуоцинолона ацетонид – на 1,6%;

• поливитамины – на 1,5%;

• «Настойка пустырника», «Валидол», «Офтан катахром», «Троксерутин», «Аллохол», «Алмагель» – на 1,0-1,3%.

При этом цены на «Бромгексин» снизились на 0,5%.

Среди медицинских товаров снизились цены: на термометры безртутные (галинстановые) – на 1,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, термометры электронные – на 0,4%.

Елена Сидорова

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