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Росстат зафиксировал в марте рост цены на «Корвалол» на 2,1%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в марте по сравнению с февралем составил 0,32%. Средние цены на лекарства, входящих в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,3%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%.

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в марте 2021 года, он составил 0,7%. Рост цен на медикаменты в марте составил 0,32% по сравнению с февралем. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились на 0,3%. Среди них подешевели:
•    колекальциферол (витамин D3) – на 2%;
•    умифеновир («Арбидол») – на 1,8%;
•    осельтамивир («Номидес») – на 1,2%;
•    «Супрастин» – на 1,1%;
•    «Азитромицин», «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,8%;
•    «Амброксол» – на 0,6%;
•    «Хлоргексидин» – на 0,5%.

Подорожали:
•    «Цефтриаксон» –  на 0,9%;
•    «Амлодипин» – на 0,7%;
•    «Бисопролол», «Панкреатин», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Эналаприл», «Лоратадин», «Винпоцетин», «Омепразол», «Ибупрофен» – на 0,2-0,5%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%. Подорожали:
•    «Корвалол» – на 2,1%;
•    «Левомеколь» – на 1,9%;
•    флуоцинолона ацетонид – на 1,6%;
•    поливитамины – на 1,5%;
•    «Настойка пустырника», «Валидол», «Офтан катахром», «Троксерутин», «Аллохол», «Алмагель» – на 1,0-1,3%.
При этом цены на «Бромгексин» снизились на 0,5%.

Среди медицинских товаров снизились цены: на термометры безртутные (галинстановые) – на 1,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, термометры электронные – на 0,4%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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9 апреля, 2021 | Просмотров: 44