Росстат зафиксировал в марте рост цены на «Корвалол» на 2,1%

По данным Росстата, рост цен на медикаменты в марте по сравнению с февралем составил 0,32%. Средние цены на лекарства, входящих в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,3%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%.
Росстат опубликовал индекс потребительских цен в марте 2021 года, он составил 0,7%. Рост цен на медикаменты в марте составил 0,32% по сравнению с февралем. Отчет опубликован на сайте ведомства.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились на 0,3%. Среди них подешевели:
• колекальциферол (витамин D3) – на 2%;
• умифеновир («Арбидол») – на 1,8%;
• осельтамивир («Номидес») – на 1,2%;
• «Супрастин» – на 1,1%;
• «Азитромицин», «Амоксициллин с клавулановой кислотой» – на 0,8%;
• «Амброксол» – на 0,6%;
• «Хлоргексидин» – на 0,5%.
Подорожали:
• «Цефтриаксон» – на 0,9%;
• «Амлодипин» – на 0,7%;
• «Бисопролол», «Панкреатин», «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный), «Эналаприл», «Лоратадин», «Винпоцетин», «Омепразол», «Ибупрофен» – на 0,2-0,5%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,9%. Подорожали:
• «Корвалол» – на 2,1%;
• «Левомеколь» – на 1,9%;
• флуоцинолона ацетонид – на 1,6%;
• поливитамины – на 1,5%;
• «Настойка пустырника», «Валидол», «Офтан катахром», «Троксерутин», «Аллохол», «Алмагель» – на 1,0-1,3%.
При этом цены на «Бромгексин» снизились на 0,5%.
Среди медицинских товаров снизились цены: на термометры безртутные (галинстановые) – на 1,9%, шприцы одноразовые – на 0,8%, термометры электронные – на 0,4%.
Елена Сидорова
pharmvestnik