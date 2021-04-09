Novartis заключила контракт с Artios на сумму в 1,3 млрд долл. в области радиологии

Компания Novartis заключила соглашение с биотехнологической компанией Artios Pharma для разработки противораковых препаратов. Сумма сделки составит 1,3 млрд долл., основным направлением сотрудничества станет комбинация DDR-препаратов (влияющих на ответ клеток на повреждения ДНК) Artios и радиолигандных методов лечения Novartis.

Novartis заключила договор с британской биотехнологической компанией Artios Pharma на сумму в 1,3 млрд долл., пишет PharmaPhorum. Сотрудничество будет сосредоточено на объединении DDR-препаратов Artios (воздействующих на ответ клеток на повреждения ДНК) c радиолигандными терапиями Novartis, которые представляют из себя нацеленные на опухоль молекулы, несущие радиоактивные изотопы, которые могут доставлять смертельную дозу излучения к злокачественным клеткам.

Швейцарский производитель заплатит аванс в размере 20 млн долл. в обмен на эксклюзивные права на три DDR-метода, используемые вместе с его радиолигандными методами лечения, а впоследствии доплатит еще 1,3 млрд долл. в виде промежуточных платежей и роялти, если какая-либо из этих терапий выйдет на рынок. Также Novartis обеспечит финансирование продолжающихся исследований.

Novartis сделала радиолиганды одним из четырех основных столпов своего бизнеса по борьбе с раком, наряду с клеточной и генной терапией, таргетными лекарствами и иммунотерапевтическими средствами. Компания постоянно наращивает активы для расширения своей деятельности в этой области.

Новое соглашение с Artios позволяет Novartis подключиться к технологической DDR-платформе Artios, которая фокусируется на соединениях, способных предотвратить восстановление раковыми клетками повреждений в своих ДНК. Novartis надеется, что эффективность ее радиолигандной терапии может быть усилена путем отключения ферментов, направленных на исправления ДНК в опухолевых клетках с помощью DDR-препаратов Artios.

Novartis уже продает одну радиолигандную терапию — Lutathera (177Lu-оксодотреотид) для нейроэндокринных опухолей, которую она приобрела за 3,9 млрд долл. вместе с Advanced Accelerator Applications в 2017 году. Продажи препарата в прошлом году составили 445 млн долл.

Николай Соколов

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