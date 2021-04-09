Борис Шпигель пожаловался на тремор руки

Бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО «Матросская Тишина», пожаловался на тремор руки. Он также нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости.

Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО «Матросская Тишина», пожаловался на тремор руки, пишет РИА «Новости».

«У Шпигеля очень плохо шевелится правая рука, его мучает тремор», — сказала агентству член столичной ОНК Ольга Дружинина. Кроме того ему необходима консультация онколога. У обвиняемого обнаружено новообразование в брюшной полости. Если медицинская комиссия подтвердит онкологическое заболевание, то по закону его должны отпустить из-под стражи.

Главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» задержали 21 марта и обвинили в даче взятки теперь уже бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 31 марта Шпигеля госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Ранее ему несколько раз уже вызывали скорую помощь в следственный изолятор и в суд.

6 апреля Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы, в соответствии с которым Шпигель останется под стражей до 20 мая.

Общественники и правозащитники подписали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Шпигеля из-за состояния его здоровья. Под документом подписались: вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Дмитрий Фельдман, председатель американского отделения международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Леонид Бард, президент благотворительной организации Children making tomorrow Илья Бромберг и другие.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Елена Сидорова

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