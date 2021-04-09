J&J будет оспаривать решение суда о выплате 2,1 млрд долл. по делу о вызывающем рак тальке

Ряд деловых объединений, таких как американская Торговая палата и Объединение американских фармацевтов обратились в Верховный суда США с просьбой пересмотреть вердикт в отношении Johnson & Johnson, пишет FiercePharma. Решение суда обязывает J&J выплатить 2,1 млрд долл. компенсаций пациентам, у которых производимый компанией тальк вызывал рак.

Изначально, в ходе судебного разбирательства 2018 года, присяжные штата Миссури обязали J&J выплатить 4,69 млрд долл. Решение было принято по объединенному иску 22 женщин, которые утверждали, что тальковый порошок компании вызвал у них рак яичников. Прошлым летом Апелляционный суд Восточного округа штата Миссури снизил эти выплаты до 2,1 млрд долл.

После того, как J&J не смогла отменить этот приговор, она решила передать это дело в Верховный суд. Поддерживающие компанию организации утверждают, что заслушивание всех показаний истцов в одно время подвергло членов присяжного жюри «эмоциональному шквалу», не дав им возможности вынести объективное решение. Истцы или оставшиеся в живых члены их семей подробно и в красках рассказали о своей борьбе с раком и возложили всю вину на J&J, что создало эмоциональное давление на присяжных, уточняют они.

Сама J&J пишет в петиции в Верховный суд, что вердикт штата Миссури «расходился с десятилетиями независимых научных оценок, подтверждающих, что детская присыпка Johnson’s Baby безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак». Компания также сослалась на «многочисленные юридические ошибки» и «неправильное» представление фактов истцами.

В свою очередь адвокат истцов Кевин Паркер заявил в ноябре прошлого года, что Апелляционный суд «внимательно рассмотрел вердикт, вынесенный в суде первой инстанции, и в итоговом заключении представил справедливое и разумное решение». Он призвал J&J принять этот вердикт и выплатить компенсацию.

Николай Соколов

pharmvestnik