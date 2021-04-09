Бывшего замдиректора НИИ электромеханики будут судить по обвинению в поставке некондиционных рентгеновских аппаратов

Следственное управление (СУ) СК РФ по Томской области раскрыло детали дела о производстве и сбыте фальсифицированных медизделий в регионе. По версии следствия, в 2018 году столичное предприятие, выпускающее медтехнику, по госконтракту поставило в районные больницы Томской области четыре рентгеновских аппарата по 14 млн рублей каждый, приобретенных у стороннего поставщика и переделанных на предприятии под свои собственные. Единственным обвиняемым по делу проходит Владислав Растеряев, занимавший должность заместителя директора по медтехнике московского АО «Научно-исследовательский институт электромеханики» (НИИЭМ). С предъявленным обвинением он не согласен, считая дело возбужденным по формальным признакам – из-за несоответствия маркировки на наклейке на аппарате с устаревшими техническими условиями. Дело направлено в суд. Следственное управление (СУ) СК РФ по Томской области раскрыло детали дела о производстве и сбыте фальсифицированных медизделий в регионе. По версии следствия, в 2018 году столичное предприятие, выпускающее медтехнику, по госконтракту поставило в районные больницы Томской области четыре рентгеновских аппарата по 14 млн рублей каждый, приобретенных у стороннего поставщика и переделанных на предприятии под свои собственные. Единственным обвиняемым по делу проходит Владислав Растеряев, занимавший должность заместителя директора по медтехнике московского АО «Научно-исследовательский институт электромеханики» (НИИЭМ). С предъявленным обвинением он не согласен, считая дело возбужденным по формальным признакам – из-за несоответствия маркировки на наклейке на аппарате с устаревшими техническими условиями. Дело направлено в суд.

Как сообщает СУ СК, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238.1 (производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере) по итогам состоявшейся в 2018 году совместной закупки: четыре районные больницы Томской области заключили договоры поставки цифровых рентгенографических аппаратов на общую сумму 56 млн рублей с московским производителем медтехники.

«Осознавая, что у организации отсутствует возможность производства указанных аппаратов собственными силами, заместитель гендиректора по медицинской технике указанного общества <…> организовал закупку четырех готовых рентгенографических аппаратов, произведенных иным производителем, дополненных деталями производства третьих лиц. После чего он организовал силами работников акционерного общества подмену маркировки медицинских изделий и сопроводительной документации, снабдив закупленные аппараты руководствами по эксплуатации и паспортами изделий на аппараты, производимые данным обществом», – сообщили в следственном управлении. После этого аппараты были поставлены в четыре районные больницы Томской области, где при приемке были обнаружены несоответствия в документации.

В конце марта 2021 года прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу, в настоящее время дело передано в Первомайский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Обвиняемым по делу проходит бывший замдиректора НИИЭМ Владислав Растеряев. Свою вину он не признает, считая дело возбужденным по формальным признакам при отсутствии самого состава преступления. В комментарии Vademecum он рассказал, что основанием для возбуждения дела стала ошибка, допущенная в наклейке при маркировке техники, а также устаревшие технические условия, оставшиеся в регистрационном досье. По его словам, в деле отсутствует экспертиза, которая может подтвердить или опровергнуть тезис следствия о фальсифицированности поставленных рентгеновских аппаратов, а в проведении собственного исследования следствием было отказано. Уголовное преследование он связывает с переделом сфер влияния на рынке медтехники в регионе.

По данным ЕИС в сфере закупок, конкурс на поставку четырех рентгеновских аппаратов на общую сумму 59,96 млн рублей для Шегарской, Первомайской, Тегульдетской и Бакчарской районных больниц состоялся в августе-сентябре 2018 года. Контракт на поставку четырех аппаратов СД-РА – «ТМО» производства московского АО «НИИЭМ» по 14 млн рублей каждый был подписан с самим производителем в октябре 2018 года.

В январе 2019 года НИИЭМ направил в адрес Первомайской районной больницы письмо с предложением внести изменение в контракт, предложив к поставке оборудование с улучшенными техническими характеристиками за подписью замдиректора НИИЭМ по медицинской технике Владислава Растеряева. Соответствующее допсоглашение к договору было подписано 28 января 2019 года.

В феврале 2019 года представители больницы обратились в Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора с просьбой проверить поставленное оборудование на предмет соответствия регудостоверению. Как следует из уведомления о расторжении контракта, в ответном письме центр сообщил об обнаружении несоответствий в досье и аппарате, включая истекший срок технических условий в документации на медизделие. На этом основании в апреле 2019 года больница расторгла контракт с НИИЭМ.

Как следует из реестра Росздравнадзора, в ноябре 2020 года НИИЭМ обновил вызвавшее претензии регудостоверение на рентгеновский аппарат СД-РА – «ТМО».

НИИЭМ входит в структуру АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и специализируется на производстве оборудования для космической промышленности. Как сообщается на сайте предприятия, НИИЭМ более 20 лет занимается производством собственной рентгеновской техники, за это время было поставлено более 2 тысяч рентгеновских аппаратов различных типов и модификаций в клиники по всей России. По данным Vademecum, после возбуждения дела производство медтехники было приостановлено, в 2020 году на предприятии не было выпущено ни одного аппарата.