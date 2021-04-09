Онкопрепарат топотекан может помочь в лечении COVID-19

Онкопрепарат топотекан можно использовать для лечения от коронавируса в средней и тяжелой формах, считают ученые из Сингапура и США, пишет The Straits Times со ссылкой на статью в научном журнале Cell.

При тяжелой форме COVID-19 возникает чрезмерно активная реакция иммунной системы, в крови пациента увеличивается концентрация лейкоцитов, что к приводит к серьезному воспалению, повреждению тканей и зачастую к летальному исходу.

Топотекан, обычно используемый при химиотерапии, ограничивает иммунный ответ, снижая тем самым риск воспаления. Такой результат, по словам одного из авторов исследования, Ананда Джеясэкхарана, «был достигнут за счет уменьшения дозы препарата по сравнению с тем, какой используется при лечении онкологии».

«Препарат используется для лечения рака более 25 лет, он доступен во всем мире и дешев, с хорошо изученным профилем безопасности для людей. Таким образом, данное исследование является своевременным, учитывая отсутствие всеобщего доступа к вакцинам», – отметил Джеясэкхаран.

Также во время испытаний ученые установили, что средство не полностью подавляет иммунную систему и позволяет вырабатывать антитела.

gxpnews