Производство вакцины «Пентаксим» планируют локализовать в России в 2022 году

Производство пятикомпонентной вакцины «Пентаксим» (разработка французской Sanofi) планируется локализовать в России в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании-производителя «Нанолек» Максима Стецюка.

«Мы в процессе (локализации), чуть-чуть подвинулись у нас планы, 2022 год теперь», – сказал Стецюк в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

По его словам, в настоящее время производство препарата локализовано в России на 30–40%. Вакцина применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Включена в российский национальный календарь профилактических прививок.

gxpnews