NC Logistic увеличил складские мощности на 25 тысяч палетомест

Логистический оператор NC Logistic заявил об увеличении мощности логистического комплекса в Домодедово на 25 тыс. палетомест. Прирост компания объясняет расширением клиентского портфеля.

В настоящее время в оперативном управлении NC Logistic более 50 тыс. м² складских площадей класса «А». Логистический оператор более 10 лет сотрудничает с MLP. В текущем месяце 3 PL-оператор планирует ввести в эксплуатацию еще 25 тыс. палетомест на территории ПЛК «Северное Домодедово».

«В связи с развитием компетенций по работе с низкотемпературным режимом, повышенным клиентским спросом на хранение и обработку лекарственных средств с режимом +2…+8 °С и запросом клиентов на традиционное хранение +15…+25 °С остро встал вопрос о расширении складских площадей, – поделился управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. – Логопарк «Северное Домодедово» предоставил NC Logistic дополнительные складские площади с основными и резервными электрическими мощностями, приоритетными для организации фармацевтического склада».

Как подчеркнул Гарольд Власов, NC Logistic за последние два года демонстрирует активный рост и не планирует останавливаться на достигнутом. Увеличение складских площадей с различной локацией и развитие новых направлений в логистике является частью долгосрочной стратегии развития 3 PL-оператора.

Он также заверил, что увеличение мощностей и совершенствование рабочих процессов никак не отразится на качестве оказываемых услуг.

«За последние несколько лет мы наблюдаем активное развитие компаний фармацевтического сектора и не только на наших складских площадках, на рынке в целом, – сказал заместитель генерального директора складского комплекса «Северное Домодедово» по работе с арендаторами Глеб Белавин. – Прошлый «пандемичный» год также поспособствовал их развитию. По итогам 2020 года доля фармацевтических компаний в структуре арендаторов УК MLP заметно подросла. Этот рост обусловлен как приходом новых компаний, так и расширением текущих арендаторов из фармацевтического сектора. В прошлом году УК MLP было подписано несколько договоров аренды на продление с компаниями этого сегмента. На наш взгляд, это говорит о том, что фармкомпаниям комфортно развивать бизнес на наших складских объектах, прежде всего потому, что мы ориентированы на долгосрочное партнерство».

Информация от компании:

«Складской комплекс «Северное Домодедово» – крупнейший складской объект класса «А» в России. Его общая площадь 540 тыс. кв. м. Комплекс расположен в 11 км от МКАД на федеральной трассе М4 (Каширское шоссе), в 8 км от Симферопольского шоссе, в 19 км от трассы А107 и в 10 км от аэропорта «Домодедово».

Среди арендаторов комплекса: DPD, Iron Mountain, Bridgestone, Hoff, Faberliс, NС Logistic, «ГлавДоставка», «Сомелье», «Логистическое Агентство 20А», «ЭкоНива-Семена», «Мультифлекс», ТК «Энергия», Almafood и др. На территории ПЛК «Северное Домодедово» расположен таможенный пост «Каширский».

Складской комплекс «Северное Домодедово» находится под управлением лидера рынка складской недвижимости класса «А» России – управляющей компании MLP. Суммарно под управлением УК MLP находится более 1,8 млн кв. м складских площадей класса «А» в действующих логистических комплексах (www.mlprussia.com)».

Материал партнера: NC Logistic

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