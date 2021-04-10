В России испытывают лекарство от ожирения и диабета

По заказу ФМБА в России проведут исследования нового препарата на основе 5N- пентилрезорцинола. Из федерального бюджета на исследования планируется направить более 32 млн рублей.

Исследования нового препарата на основе 5N-пентилрезорцинола для лечения ожирения и диабета планируется провести в России по заказу Федерального медико-биологического агентства, сообщает RosTender.info.

В настоящее время проводится тендер на выполнение доклинических исследований препарата на основе 5N-пентилрезорцинола на животных моделях с экспериментальным алиментарным ожирением, диабетом I и II типа и хроническими воспалительными заболеваниями кишечника. Из федерального бюджета на исследования планируется направить более 32 млн руб. Заявки на участие в тендере принимают до 30 апреля, победителя назовут 11 мая.

Исполнителю предстоит провести испытания на мышах с генетически обусловленным ожирением, а также «сидящих» на диете с повышенным содержанием жиров (30–50%). Также препарат испытают на животных с генетически обусловленным сахарным диабетом II и I типа.

По результатам научно-исследовательской работы предстоит сделать вывод о целесообразности проведения дальнейших доклинических исследований препарата для изучения его безопасности.

Подрядчик должен будет представить заказчику итоги своей работы до 1 декабря этого года.

pharmvestnik