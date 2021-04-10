РФПИ сообщил о переговорах о поставке «Спутника V» в Германию

РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V». По результатам исследования, около 55% граждан этой страны готовы привиться российской вакциной после одобрения EMA.

Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V». Об этом фонд сообщил в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен EMA, пишет ТАСС. При этом 19% участников опроса высказали противоположную точку зрения, говорится в исследовании социологического института YouGov.

8 апреля министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках «Спутника V» в случае ее допуска в ЕС. 7 апреля власти Баварии заявили о заключении меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.

«Спутник V» одобрен в 59 странах мира с общим населением более 1,5 млрд человек.

Фото: minpromtorg.gov.ru

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