Три центра вакцинации в США прекратили прививки вакциной J&J из-за побочных эффектов

В американской Северной Каролине прекратили вводить вакцину от Johnson & Johnson после того, как у пациентов начали фиксировать сильные побочные эффекты. Сообщается, что четыре человека были доставлены в больницы для дальнейшего обследования.

В американском штате Северная Каролина прекратили вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson от COVID- 19, сообщает телеканал FOX 8. Причиной стали побочные реакции, после прививки вакциной J&J как минимум 26 человек испытали головокружение, слабость и обмороки.

Вакцинацию свернули в клиниках городов Хиллсборо и Чапел-Хилл, в настоящий момент там переносят 350 визитов, которые должны были состояться в пятницу. Кроме того, вакцины прекратили вводить на стадионе PNC-арена в городе Роли, где людям предложили или сделать прививку препаратом Pfizer, или перенести посещение.

Врачи зафиксировали побочные реакции у 18 из более чем 2300 людей, вакцинированных на PNC-арене. Эти эффекты включали в себя усталость, ломоту в теле и слабую лихорадку. Четыре человека были доставлены в больницу, но почти все вскоре выписались.

Представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Кристен Нордлунд сообщила, что ей известно о побочных реакциях у некоторых людей, получивших прививки в Айове, Колорадо, Джорджии и Северной Каролине. Эти реакции включают головокружение, слабость и учащенное дыхание.

Она сказала, что CDC работают с властями штата и местными властями над оценкой проблемы и что они провели анализ партии вакцины и не нашли причин для беспокойства. CDC не отдавали распоряжения департаментам здравоохранения прекращать вакцинацию.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в UNC Health (система здравоохранения Северной Каролины) Дэвид Воль, который курирует пункты вакцинации UNC, также рассказал, что от 8 до 14 из примерно 1250 пациентов, которым вводилась вакцина Johnson & Johnson в четверг, упали в обморок после прививки.

При этом CDC отметили, что такие реакции, как обморок, не являются редкостью после вакцинации. Тем не менее организация изучает сообщения о побочных реакциях в Северной Каролине и трех других штатах.

Николай Соколов

pharmvestnik