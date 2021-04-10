Правительство снизило расходы на госпрограмму развития фарммедпрома до 2024 года

Правительство своим постановлением внесло изменения в госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», продленной до 2024 года. Объем бюджетных ассигнований и средств внебюджетных фондов на реализацию госпрограммы в 2021–2024 годах снизился на 16% (7,7 млрд рублей) по сравнению с предыдущей версией – до 39,7 млрд рублей. Больше всего сокращены расходы на подпрограмму по медизделиям.

Общий объем финансирования госпрограммы в 2013-2024 годах сократился на 5% (до 147,9 млрд рублей), из них мероприятия по подпрограмме развития фармпромышленности – на 3,6% (до 56,2 млрд рублей), а медизделий – на 20,4% (до 18,3 млрд рублей). Снизилось финансирование и подпрограммы комплексного развития фарммедпрома – на 10,5% (до 10,46 млрд рублей).

Большинство целевых показателей остались на прежнем уровне. Вместо доли отечественных лекарств по номенклатуре стратегически значимых и ЖНВЛП (93% к 2024 году) появился показатель доли стратегически значимых лекарств, производство которых осуществляется в России по полному циклу (89% к 2024 году с прогнозных 83,7% в 2020 году). Увеличился целевой объем экспорта лекарств в рублях – на 30,6% (до 161,8 млрд рублей к 2024 году).

Госпрограмма, изначально рассчитанная до 2020 года, была продлена до 2024 года.

С 2020 года правительство изменило правила субсидирования фарммедпрома. Затраты производителей теперь компенсируются не по стратегическим направлениям, а под создание «современной технологии», актуальность которой определяет специально создаваемая межведомственная комиссия.

Бюджетные учреждения с 2021 года могут также получить господдержку на свои разработки лекарств и медизделий в виде грантов. Первые конкурсы уже объявлены.