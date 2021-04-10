Novartis заключила сделку с британской Artios на $1,3 млрд

Швейцарская Novartis заключила сделку с британской биотехнологической компанией Artios Pharma на сумму в $1,3 млрд для совершенствования своей радиолигандной терапии, сообщает Artios.

Соглашение позволит Novartis подключиться к технологической DDR-платформе Artios, которая основана на соединениях, способных предотвратить восстановление раковыми клетками повреждений в своих ДНК. Novartis полагает, что эффективность ее радиолигандной терапии может быть усилена с помощью DDR-препаратов.

Швейцарская компания заплатит аванс в размере $20 млн в обмен на эксклюзивные права на три DDR-метода, а позже доплатит еще $1,3 млрд в виде промежуточных платежей и роялти, если какая-либо из совместных разработок выйдет на рынок.

В последние годы Novartis нарастила свой радиофармацевтический бизнес за счет инвестиций и приобретения Advanced Accelerator Applications и Endocyte за $3,9 млрд и $2,1 млрд соответственно. В марте текущего года швейцарский фармпроизводитель сообщил, что препарат, приобретенный у Endocyte, показал свою эффективность в клинических исследованиях при лечении рака простаты.

gxpnews