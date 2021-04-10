Merck и Janssen договорились о продвижении противодиабетического препарата «Инвокана»

Компания Merck заключила ряд коммерческих соглашений с Janssen с целью продвижения препарата «Инвокана» (канаглифлозин) в России и пяти странах Юго-Восточная Азии (Малайзии, Сингапуре, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме), сообщает Merck.

«Распространенность такого заболевания как сахарный диабет сегодня растет. Включение препарата «Инвокана» в наше портфолио позволит предложить пациентам широкий спектр методов лечения. Имея многолетний опыт внедрения современных технологий в области лечения сахарного диабета, мы считаем важным расширение доступа к этой инновационной терапии в России», — отметил генеральный директор компании Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, компания Merck осуществляет маркетинг и продвижение препарата. В России Merck также занимается импортом, дистрибуцией и продажей лекарственного средства. Начало работы Merck с продуктом запланировано на II квартал 2021 г.

Достигнутые соглашения расширяют существующее партнерство между Merck и Janssen по препарату «Инвокана» в Китае, которое началось в 2018 году, а также укрепляют положение Merck в качестве одной из ведущих компаний и надежного партнера в сердечно-сосудистой, метаболической и эндокринной сферах на развивающихся рынках, говорится в сообщении компании.

«Инвокана» (канаглифлозин) — инновационный препарат класса ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера II типа (SGLT2), предназначенный для контроля уровня глюкозы в крови у взрослых с сахарным диабетом II типа как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. Ингибируя SGLT2, «Инвокана» помогает уменьшить реабсорбцию отфильтрованной глюкозы в почках и снижает почечный порог глюкозы (ППГ), тем самым увеличивая выведение глюкозы с мочой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 400 млн людей по всему миру страдают сахарным диабетом, в 2016 году он занимал седьмое место среди причин смертности. В России, по данным правительства, на начало 2020 года были зарегистрированы около 5 млн пациентов с сахарным диабетом, при этом годовой прирост составил 4,7% среди взрослых и 5,3% среди детей.

gxpnews