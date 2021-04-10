Андрей Младенцев покинул ГК «Промомед»

В ГК «Промомед», продвигающей Арепливир (фавипиравир) для терапии COVID-19, сменится топ-менеджер. Работавший на позиции главного исполнительного директора с лета 2020 года Андрей Младенцев оставил эту должность. В ГК «Промомед», продвигающей Арепливир (фавипиравир) для терапии COVID-19, сменится топ-менеджер. Работавший на позиции главного исполнительного директора с лета 2020 года Андрей Младенцев оставил эту должность.

Младенцев решил оставить работу в качестве наемного менеджера и сосредоточиться на инвестиционной деятельности в качестве инвестора, соинвестора или организатора инвестирования – «перехожу на продюсерскую работу», пояснил он Vademecum. Его интересуют проекты в здравоохранении, фармацевтике, сфере информационных технологий.

Кто возглавит «Промомед», по словам Младенцева, пока не определено, группу ожидает реструктуризация.

В ГК «Промомед» Андрей Младенцев пришел в момент выхода на рынок препарата с МНН фавипиравир – Арепливир. Он стал одним из трех лекарством с таким МНН в России (также фавипиравир производят ООО «Кромис» (СП «ХимРара» и РФПИ), «Р-Фам» и «Фармасинтез»). В группе анонсировали, что с апреля 2021 года планируется нарастить производство Арепливира до 2 млн упаковок в месяц.

В конце 2020 года «Промомед» впервые разместил трехлетние облигации объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Параллельно ГК объявила о планах вложить в свое развитие до 7 млрд рублей к 2023 году.

Андрей Младенцев возглавлял «Нижфарм» на момент его покупки немецкой Stada в 2005 году. Тогда он занял должность вице-президента Stada по России, странам СНГ и Балтии. В 2007-2008 годах работал замруководителя Росздравнадзора. В 2011 году занял пост гендиректора ФП «Оболенское» (OBL Pharm).

В конце 2018 года долю в «Оболенском» приобрела АФК «Система» с целью дальнейшего объединения предприятия с входящим в АФК «Биннофармом» и создания фармацевтического холдинга. В октябре 2019 года холдинг под названием ГК Alium возглавил Андрей Младенцев и проработал в этой структуре до февраля 2020 года.

ГК «Промомед» основана в 2005 году. Один из самых известных препаратов в портфеле «Промомеда» – Редуксин (сибутрамин) для борьбы с ожирением. Бенефициар «Промомед ДМ» – председатель совета директоров Петр Белый. Выручка компании за январь – сентябрь 2020 года составила 4,5 млрд рублей, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Чистая прибыль составила 38,9 млн рублей (годом ранее «Промомед ДМ» получил убыток в 156,4 млн рублей). В ГК «Промомед» входит саранский «Биохимик».

Фото: mk.ru

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