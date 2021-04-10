Андрей Младенцев ушел из «Промомед» и продал все акции «Оболенского»

Андрей Младенцев сообщил о своем последнем дне работы в компании «Промомед». Он рассказал «ФВ», что решил отойти от операционной деятельности и перейти на «тренерскую работу», а также сообщил о продаже всех своих акций «Оболенского».
Группу компаний «Промомед» покинул главный исполнительный директор Андрей Младенцев. 9 апреля был его последний рабочий день. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал «ФВ» о причинах увольнения. «7 апреля закрыл сделку с АФК «Система» [по продаже «Оболенского»] и наконец продал все свои акции. И решил отойти от операционной деятельности. Это фундаментальное решение — работа в совете директоров, а не в правлении. Считаю, что надо двигать молодых и переходить на тренерскую работу», — рассказал Младенцев.
Сейчас Младенцев один из акционеров компании «Энроллми.ру», указано на ее сайте. Компания, которую возглавляет Михаил Гетьман, занимается цифровыми медицинскими проектами. В «Энроллми.ру» Андрей Младенцев будет отвечать «за инвестиционную политику и развитие бизнеса». Он уточнил «ФВ», что это только один из его проектов.
Согласно данным СПАРК, «Энроллми.ру» принадлежит Михаилу Гетьману на 60%, Андрею Младенцеву — на 10%, и Елене Савельевой — на 30%. Также Младнецев является соучредителем юридической компании «Апрель» (49%; остальная доля у юриста Алексея Вершинина), специализирующейся на сопровождении стартапов, юридическом обслуживании малого и среднего бизнеса.
Младенцев занял должность главного исполнительного директора Группы компаний «Промомед» 30 июня 2020 года. Он должен был курировать развитие ее производства и товарного портфеля. Ранее Младенцев занимал аналогичный пост в ГК «Алиум» («Оболенское», «Биннофарм»), но оставил его около года назад.
В «Оболенское» Младенцев пришел в августе 2011 году. Через два года прежние владельцы компании — 15 физических лиц, ЗАО «Оазис-Медикал-2» и ЗАО «Фарминвест» — продали фармпредприятие кипрской компании Alvansa Limited, среди совладельцев которой был и сам Младенцев. Затем 80,55% кипрской компании было продано Газпромбанку и UFG Private Equity. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 76,5 млн долл., то есть примерно 2,32 млрд руб.
В 2014 году «Оболенское» приобрело компанию «Сегмента Фармацевтика», основатель которой Андрей Белашов, давний партнер главы Младенцева. В результате сделки «Оболенское» расширило свой продуктовый портфель, а Белашов занял в холдинге пост вице-президента по развитию бизнеса, маркетингу и продажам.
В конце декабря 2018 года Газпромбанк и UFG Private Equity продали долю в фармпредприятии ВТБ, АФК «Система», Младенцеву и Белашову за 15,5 млрд руб. Была создана группа компаний «Алиум», куда вошло «Оболенское» и «Биннофарм», принадлежавший АФК «Система». В 2019 году в капитал объединенной компании вошел консорциум инвесторов, состоящий из Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда и неназванных ближневосточных фондов. По итогам сделки у консорциума доли распределились так: ВТБ — 46%, консорциум инвесторов — 28%, АФК «Система» — 13%, топ-менеджмент «Оболенского» — 13%.
Фото: Facebook / Андрей Младенцев
Полина Звездина
pharmvestnik