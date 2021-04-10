Андрей Младенцев ушел из «Промомед» и продал все акции «Оболенского»

Андрей Младенцев сообщил о своем последнем дне работы в компании «Промомед». Он рассказал «ФВ», что решил отойти от операционной деятельности и перейти на «тренерскую работу», а также сообщил о продаже всех своих акций «Оболенского».

Группу компаний «Промомед» покинул главный исполнительный директор Андрей Младенцев. 9 апреля был его последний рабочий день. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня мой последний день работы в компании Промомед.

Замечательный коллектив, эпические результаты работы за последние девять месяцев.

Но!:

«Я с детства склонен к перемене мест,

Я путаю прощанья и прощенья,

Мне дорог в путешествии отъезд,

Всегда с трудом дается возвращенье,

В том нет моей вины — таков мой крест.

Всю жизнь менять свое расположенье,