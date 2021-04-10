Правительство сократило в 2021 году расходы на развитие фармпромышленности на 38%

Финансирование программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» снизилось на 3%, до 147,9 млрд руб. При этом объемы финансирования на подпрограмму развития производства лекарственных средств сократятся на 38%. Соответствующие изменения в госпрограмму внесены постановлением правительства.

Кабмин утвердил изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Соответствующие поправки внесены Постановлением Правительства Российской Федерации № 514 от 31.03.2021 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

В целом финансирование программы в 2013–2024 годах снизится на 3%, до 147,9 млрд руб., то есть более чем на 4,6 млрд руб. от ранее запланированных 152,5 млрд руб.

Общие показатели:

Год В редакции 2020 года (в млн руб.) В редакции 2021 года (в млн руб.) 2013 15 176,8 15 176,8 2014 14 654 14 654 2015 16 598,7 16 598,7 2016 16 329,8 16 329,8 2017 11 636,3 11 636,3 2018 11 220 11 220 2019 11 354,4 11 354,4 2020 11 278 11 278 2021 11 080,6 9 977 -11,1% 2022 11 087,2 9 981,5 -11,1% 2023 11 087,2 9 862,5 -12,4% 2024 11 087,2 9 862,5 -12,4% Всего 152 590,1 147 931,6 -3,1%

Финансирование на реализацию подпрограммы развития фармпромышленности сократилось более чем на 1%, до 56,2 млрд руб. В 2021 году предусмотрено 4,2 млрд руб. вместо 6,8 млрд руб., заложенных ранее (-38%). Но в последующие годы финансирование превысит 7 млрд руб. в год. Всего — 26,8 млрд руб.

Развитие производства лекарственных средств:

Год В редакции 2020 года (в млн руб.) В редакции 2021 года (в млн руб.) 2016 5 199,3 5 199,3 2017 2 243,8 2 243,8 2018 7 750,8 7 750,8 2019 7 058,7 7 058,7 2020 7 064 7 064 2021 6 866,6 4 214,4 -38,6% 2022 6 871,6 7 057,7 2,7% 2023 6 871,6 7 804,4 13,6% 2024 6 871,6 7 804,4 13,6% Всего 56 797,5 56 197 -1,1%

На развитие производства медизделий потратят до 2024 года 18 млрд руб. вместо 22 млрд руб., то есть на 17,5% меньше, чем планировалось ранее. Причем в текущем году снижение составит 42% (1,4 млрд руб.), а до 2024 года также планируется снижать объемы фиансирования и выделить всего 6,1 млрд руб.

Развитие производства медицинских изделий:

Год В редакции 2020 года (в млн руб.) В редакции 2021 года (в млн руб.) 2016 1 750,5 1 750,5 2017 2 246,3 2 246,3 2018 3 127,9 3 127,9 2019 2 529,1 2 529,1 2020 2 469,1 2 469,1 2021 2 489,1 1 437,7 -42,2% 2022 2 530,7 1 163,9 -54,0% 2023 2 530,7 1 798,2 -28,9% 2024 2 530,7 1 798.2 -28,9% Всего 22 203,5 18 320,5 -17,5%

Финансирование подпрограммы «Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в ближайшие два года вырастет: в 2021 году — в 2,5 раза, до 4,3 млрд руб. Но в целом финансирование подпрограммы до 2024 года сокращается – на 2%, до 10,46 млрд руб. На реализацию мероприятий по данной подпрограмме в 2022 году предусмотрено 2,6 млрд руб., а в 2023 и 2024 годах — по 260 млн руб.

Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности:

Год В редакции 2020 года (в млн руб.) В редакции 2021 года (в млн руб.) 2018 341,5 341,5 2019 1 766,8 1 766,8 2020 1 745 1 745 2021 1 725 4 325 150,7% 2022 1 685 1 760 4,5% 2023 1 685 260 -84,6% 2024 1 685 260 -84,6% Всего 10 633,2 10 458,2 -1,6%

В обновленной программе пересмотрели также целевые показатели ее эффективности. Для производства медизделий снизили планку. К 2024 году рынок должен быть обеспечен отечественными медизделиями на 40% вместо 43%, при этом их экспорт должен увеличиться со 156 млрд до 180 млрд руб. в год.

Из целевых показателей для производителей медизделий исключили создание федерального ресурсного центра мониторинга здоровья обучающихся и внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Таисия Кубрина

Григорий Дубов

pharmvestnik