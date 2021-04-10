Правительство сократило в 2021 году расходы на развитие фармпромышленности на 38%

Финансирование программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» снизилось на 3%, до 147,9 млрд руб. При этом объемы финансирования на подпрограмму развития производства лекарственных средств сократятся на 38%. Соответствующие изменения в госпрограмму внесены постановлением правительства.
Кабмин утвердил изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
Соответствующие поправки внесены Постановлением Правительства Российской Федерации № 514 от 31.03.2021 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
В целом финансирование программы в 2013–2024 годах снизится на 3%, до 147,9 млрд руб., то есть более чем на 4,6 млрд руб. от ранее запланированных 152,5 млрд руб.
Общие показатели:
|Год
|В редакции 2020 года (в млн руб.)
|В редакции 2021 года (в млн руб.)
|2013
|15 176,8
|15 176,8
|2014
|14 654
|14 654
|2015
|16 598,7
|16 598,7
|2016
|16 329,8
|16 329,8
|2017
|11 636,3
|11 636,3
|2018
|11 220
|11 220
|2019
|11 354,4
|11 354,4
|2020
|11 278
|11 278
|2021
|11 080,6
|9 977
|-11,1%
|2022
|11 087,2
|9 981,5
|-11,1%
|2023
|11 087,2
|9 862,5
|-12,4%
|2024
|11 087,2
|9 862,5
|-12,4%
|Всего
|152 590,1
|147 931,6
|-3,1%
Финансирование на реализацию подпрограммы развития фармпромышленности сократилось более чем на 1%, до 56,2 млрд руб. В 2021 году предусмотрено 4,2 млрд руб. вместо 6,8 млрд руб., заложенных ранее (-38%). Но в последующие годы финансирование превысит 7 млрд руб. в год. Всего — 26,8 млрд руб.
Развитие производства лекарственных средств:
|Год
|В редакции 2020 года (в млн руб.)
|В редакции 2021 года (в млн руб.)
|2016
|5 199,3
|5 199,3
|2017
|2 243,8
|2 243,8
|2018
|7 750,8
|7 750,8
|2019
|7 058,7
|7 058,7
|2020
|7 064
|7 064
|2021
|6 866,6
|4 214,4
|-38,6%
|2022
|6 871,6
|7 057,7
|2,7%
|2023
|6 871,6
|7 804,4
|13,6%
|2024
|6 871,6
|7 804,4
|13,6%
|Всего
|56 797,5
|56 197
|-1,1%
На развитие производства медизделий потратят до 2024 года 18 млрд руб. вместо 22 млрд руб., то есть на 17,5% меньше, чем планировалось ранее. Причем в текущем году снижение составит 42% (1,4 млрд руб.), а до 2024 года также планируется снижать объемы фиансирования и выделить всего 6,1 млрд руб.
Развитие производства медицинских изделий:
|Год
|В редакции 2020 года (в млн руб.)
|В редакции 2021 года (в млн руб.)
|2016
|1 750,5
|1 750,5
|2017
|2 246,3
|2 246,3
|2018
|3 127,9
|3 127,9
|2019
|2 529,1
|2 529,1
|2020
|2 469,1
|2 469,1
|2021
|2 489,1
|1 437,7
|-42,2%
|2022
|2 530,7
|1 163,9
|-54,0%
|2023
|2 530,7
|1 798,2
|-28,9%
|2024
|2 530,7
|1 798.2
|-28,9%
|Всего
|22 203,5
|18 320,5
|-17,5%
Финансирование подпрограммы «Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в ближайшие два года вырастет: в 2021 году — в 2,5 раза, до 4,3 млрд руб. Но в целом финансирование подпрограммы до 2024 года сокращается – на 2%, до 10,46 млрд руб. На реализацию мероприятий по данной подпрограмме в 2022 году предусмотрено 2,6 млрд руб., а в 2023 и 2024 годах — по 260 млн руб.
Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности:
|Год
|В редакции 2020 года (в млн руб.)
|В редакции 2021 года (в млн руб.)
|2018
|341,5
|341,5
|2019
|1 766,8
|1 766,8
|2020
|1 745
|1 745
|2021
|1 725
|4 325
|150,7%
|2022
|1 685
|1 760
|4,5%
|2023
|1 685
|260
|-84,6%
|2024
|1 685
|260
|-84,6%
|Всего
|10 633,2
|10 458,2
|-1,6%
В обновленной программе пересмотрели также целевые показатели ее эффективности. Для производства медизделий снизили планку. К 2024 году рынок должен быть обеспечен отечественными медизделиями на 40% вместо 43%, при этом их экспорт должен увеличиться со 156 млрд до 180 млрд руб. в год.
Из целевых показателей для производителей медизделий исключили создание федерального ресурсного центра мониторинга здоровья обучающихся и внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Таисия Кубрина
Григорий Дубов
pharmvestnik