Андрей Младенцев инвестировал в производителя БАД и косметики Hendel

Ушедший из «Промомеда» Андрей Младенцев приобрел долю в бизнесе компании Hendel, которая разрабатывает и производит косметику и БАД. У компании есть собственное производство в Московской области. Доля экспорта в деятельности Hendel составляет около 85%.

Бывший главный исполнительный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев стал партнером производителя БАД и косметики Hendel. Фактически инвестиционная сделка произошла в апреле 2021 года, однако ее подготовка началась в 2020 году, рассказал он «ФВ». Проект в 2014 году организовали Антон Лившиц и Константин Горшков.

Распределение долей в бизнесе

Согласно данным СПАРК, в декабре 2020 года 100%-ным владельцем ООО «Хендэль» стало ООО «Актис». Собственниками «Актис», в свою очередь, стали АО «Цитрус» с долей 60,87%, Константин Горшков (18,91%), Антон Лившиц (18,91%) и Александр Малеев (1,31%). АО «Цитрус» с октября 2020 года владеет Елена Младенцева, супруга известного бизнесмена.

Помимо головной компании Младенцевы получили доли в производственных компаниях: Global Health Care (ООО «Глобал Хэлфкеар») – производство БАД, и Global Cos (ООО «Глобалкос») – выпуск косметики. Они находятся в городе Руза Московской области. А также в фармацевтической компании GLS Pharmaceuticals (ООО «Джи ЭлЭс Фармасьютикалз»), занимающейся разработкой БАД.

Всеми перечисленными компаниями владеет ООО «Актис».

История бизнеса Hendel

Как сообщал в декабре 2018 года РБК, Антон Лившиц и Константин Горшков начинали в 2014 году с выпуска косметики под брендом Hendel, затем ассортимент расширился выпуском БАД. Всю продукцию бизнесмены производили на контрактных площадках. Из-за кризиса в том же 2014 году рентабельность продукции Hendel стала падать, так как ингредиенты и упаковка БАД и косметических средств были импортными. Лившиц и Горшков стали искать рынки сбыта за рубежом. К 2015 году экспортные продажи составляли 70%.

Спустя три года – в конце сентября 2018 года – предприниматели запустили собственное производство в Московской области. Как они объяснили, собственный завод понадобился для сохранения качества и низкой себестоимости, кроме того контрактные площадки не смогли удовлетворить выросшие запросы Hendel.

Заводы предоставляют услугу контрактного производства. Для выпуска клиентам предлагается воспользоваться конструктором БАД: на сайте можно выбрать область применения, форму выпуска, рецептуру и пр. Площадки обслуживают как российских, так и зарубежных клиентов.

По словам Андрея Младенцева, экспорт Hendel сейчас уже достиг 85%. Продукция компании представлена в 40 странах. Он отметил, что весь успех в выборе партнеров: «Лившиц и Горшков – реально великие люди».

В разговоре с «ФВ» Младенцев уточнил, что не будет заниматься операционной деятельностью, а будет участвовать в разработке стратегии бизнеса.

Другой бизнес

Кроме того, согласно данным СПАРК, Младенцев является соучредителем (10%) компании «Энроллми.ру», которая занимается цифровыми медицинскими проектами. Другими соучредителями являются Елена Савельева (30%) и Михаил Гетьман (60%). Также Младенцев является соучредителем юридической компании «Апрель» (49%; остальная доля у юриста Алексея Вершинина), специализирующейся на сопровождении стартапов, юридическом обслуживании малого и среднего бизнеса.

Накануне, 9 апреля, «ФВ» сообщил, что Андрей Младенцев продал свои акции в ГК «Алиум», а также покинул должность главного исполнительного директора компании «Промомед».

Фото: global-healthcare.pro

Елена Калиновская

pharmvestnik